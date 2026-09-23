Στεφάνου: «Οι συνταξιούχοι χρειάζονται πραγματική στήριξη, ένα αξιοπρεπές και επαρκές εισόδημα»

Για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ανέφερε πως πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι είναι εκτός συζήτησης είτε η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, είτε η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, είτε η συρρίκνωση δικαιωμάτων για τους μελλοντικούς συνταξιούχους και επεσήμανε την ανάγκη για ένα αξιοπρεπές και επαρκές εισόδημα για κάθε συνταξιούχο.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι με την ημερίδα αυτή το ΑΚΕΛ αρχίζει μια μεγάλη, παγκύπρια εκστρατεία για τα προβλήματα, τα αιτήματα, τις ανάγκες, τις έγνοιες των 180 χιλιάδων πολιτών της Κύπρου που έχουν περάσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Η εκστρατεία, συνέχισε, έχει ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα: δεν νοείται σύγχρονο κράτος που να μην εγγυάται αξιοπρέπεια κι ευημερία για τους πολίτες άνω των 65 χρόνων, που να μην στηρίζει και να αγκαλιάζει τους ηλικιωμένους και τους συνταξιούχους. Είναι χρέος, είπε, για ολόκληρη την κοινωνία μας, για τις νεότερες γενιές να διεκδικούν και να απαιτούν αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής για την τρίτη ηλικία. «Γιατί είναι αυτή η γενιά που εργάστηκε για δεκαετίες -σε κάθε πεδίο και επίπεδο- για να έχει η Κύπρος την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο που απολάμβανε επί δεκαετίες. Και είναι αυτή η γενιά που ξαναέστησε τη χώρα -την οικονομία και την κοινωνία- μετά τον όλεθρο του 1974», σημείωσε.

Είναι ταυτόχρονα, συνέχισε, αναγκαιότητα και συμφέρον και για τις νεότερες γενιές να διασφαλίσουν ότι όταν και οι ίδιοι θα βγουν στη σύνταξη και θα μπαίνουν στην τρίτη ηλικία «θα υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με υποδομές, υπηρεσίες, παροχές και πολιτικές, που να διασφαλίζει χρόνια αξιοπρέπειας, υγείας και ασφάλειας».

Μιλώντας για πραγματικότητες σήμερα, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι ένας στους τρεις ηλικιωμένους είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αυτό το γεγονός είναι ντροπιαστικό για μια χώρα που παινεύεται για τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας της».

Ένας στους πέντε ανθρώπους άνω των 65 ετών πρόσθεσε, βρίσκονται στην ενεργειακή φτώχεια. «Δηλαδή, στην Κύπρο του 21ου αιώνα χιλιάδες γονείς, παππούδες και γιαγιάδες μας δεν μπορούν να θερμάνουν το σπίτι τους τον χειμώνα και δεν μπορούν να έχουν κλιματισμό μέσα στο καλοκαίρι της Κύπρου».

Η Κύπρος, συνέχισε, δαπανά για τη μακροχρόνια φροντίδα μόλις 0,2% του ΑΕΠ, δηλαδή ούτε το 1/8 του μέσου όρου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αυτό δεν είναι απογοητευτικό για τη σύγχρονη Κύπρο; Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, δικαιούμαστε να διερωτόμαστε: αλήθεια, πόσες από τις δεκάδες δράσεις που εξαγγέλθηκαν με την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ενεργό Γήρανση, εφαρμόζονται τελικά;»

Με αφορμή την συζήτηση για το συνταξιοδοτικό, ο κ. Στεφάνου είπε ότι θέλει να εκφράσει την καθαρή και σθεναρή στήριξη του ΑΚΕΛ στις διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και του κινήματος των συνταξιούχων.

Συνταξιοδοτικό

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για το ΑΚΕΛ, εξήγησε, σημαίνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι είναι εκτός συζήτησης είτε η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, είτε η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, είτε η συρρίκνωση δικαιωμάτων για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. «Αυτό το διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση: δεν μπορεί να φορτωθεί στις επόμενες γενιές το κόστος των όποιων αυξήσεων δοθούν σήμερα», ανέφερε.

Σημαίνει επίσης, συνέχισε, αξιοπρεπές και επαρκές εισόδημα για κάθε συνταξιούχο. «Και όταν όλοι διακηρύσσουν ότι δεν πρέπει κανένας συνταξιούχος να είναι στη φτώχεια, τότε πρέπει και η κυβέρνηση να το εννοεί και να θέσει το όριο της φτώχειας εκεί που είναι στην πραγματικότητα, όπως το προσδιορίζει άλλωστε η Στατιστική Υπηρεσία του κράτους: στα 1103 ευρώ (για 12 συντάξεις). Αλλιώς, θα πρόκειται για τεχνάσματα και αλχημείες και πάλι χιλιάδες συνταξιούχοι θα μείνουν στην πραγματική φτώχεια».

Πρέπει πρόσθεσε, να δοθούν δίκαιες λύσεις για τις δύο μεγάλες αδικίες: το πέναλτι του 12% και τη σύνταξη χηρείας για τους άντρες των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν το 2018.

Η Κυβέρνηση, δήλωσε, πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να μειώσει το συνολικό ποσό που συνεισφέρει σήμερα για τους συνταξιούχους, το οποίο ανέρχεται στα 180 εκατομμύρια ευρώ. «Η μεταρρύθμιση δεν γίνεται για να γλιτώσει χρήματα ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά για να ενισχυθεί η στήριξη στους συνταξιούχους. Και τα δεδομένα επιτάσσουν να συνεχιστεί και να αυξηθεί η κρατική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων», ανέφερε.

Κατά τον κ. Στεφάνου απαιτείται συμφωνία σε ένα οδικό χάρτη για να επεκταθούν τα Ταμεία Προνοίας και να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους της χώρας και όχι μόνο το 27% που ισχύει σήμερα στην Κύπρο. «Γιατί να μην προχωρήσει και η Κύπρος σε αυτό που πέτυχαν ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία που έχουν σχεδόν καθολική κάλυψη με Ταμεία Προνοίας ή αντίστοιχα συμπληρωματικά σχέδια -πρωτίστως μέσα από συλλογικές συμβάσεις- με σημαντικά οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις οικονομίες των χωρών τους».

Συνδεδεμένη με όλα αυτά είναι η ανάγκη να ρυθμιστεί το κρατικό χρέος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, με τερματισμό του δανεισμού και με σχέδιο αποπληρωμής του χρέους ώστε με τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού και με μια συνετή επενδυτική πολιτική να μπορεί το Ταμείο να έχει επιπρόσθετα έσοδα με στόχο να διασφαλίζονται και να βελτιώνονται οι παροχές του.

Μακροχρόνια φροντίδα

Για το σύστημα μακροχρόνια φροντίδας ο κ. Στεφάνου, που αφορά δομές, υπηρεσίες και προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας, κοινοτικής φροντίδας και ιδρυματικής φροντίδας η Κύπρος χρειάζεται επειγόντως ένα ολοκληρωμένο δημόσιο και ποιοτικό σύστημα. Δεν είναι τυχαίο που πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο, πρόσθεσε, καταγράφει ρητά ότι «παρότι οι ανάγκες είναι πολύ υψηλές, η Κύπρος καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα δημόσιων δαπανών στην ΕΕ» και ότι ενώ η Κύπρος έχει λάβει σύσταση για το θέμα, η υλοποίηση είναι αργή και οι προσπάθειες παρέμειναν στα σχέδια και τα χαρτιά.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, τα 2/3 των στεγών ηλικιωμένων είναι ιδιωτικές με το κόστος στις πλείστες να είναι απαγορευτικό για πολλούς συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. «Οι κρατικές στέγες ηλικιωμένων αφέθηκαν να φθίνουν. Τα κοινοτικά κέντρα για ηλικιωμένους είναι λιγοστά. Οι καταρτισμένοι φροντιστές και φροντίστριες είναι δυσεύρετοι. Τα κριτήρια για το επίδομα της κατ’ οίκον φροντίδας αποκλείουν πολλούς συνταξιούχους».

Το ΑΚΕΛ, δήλωσε ο ΓΓ του, προτείνει και διεκδικεί γενναία αύξηση της κρατικής δαπάνης για τη μακροχρόνια φροντίδα, ώστε να προσεγγίσει τουλάχιστον τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση, αν συνειδητοποιεί την κατάσταση, τις ανάγκες και τις δημογραφικές τάσεις».

Ζητεί αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για δημιουργία νέων στεγών ηλικιωμένων και νέων κέντρων φροντίδας και απασχόλησης ηλικιωμένων τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο με αντίστοιχη αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης απαιτείται και προς τα ΣΚΕ που στην ουσία κάνουν την δουλειά που έπρεπε να κάνει το κράτος, είπε, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, συνέχισε, το Σχέδιο Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας Ηλικιωμένων σε Στέγες πρέπει να ενισχυθεί και διευρυνθεί ουσιαστικά και η νομοθεσία για τις Στέγες Ηλικιωμένων πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Εδώ και 10 χρόνια, είπε, συζητείται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και νομοσχέδιο ακόμα δεν είδαμε και γι’ αυτό, με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή Εργασίας τις αμέσως επόμενες μέρες.

Υγεία και ενεργή γήρανση

Ως τρίτη μεγάλη ενότητα των προτάσεων του ΑΚΕΛ, ο Στέφανος Στεφάνου καθόρισε την υγεία και την ενεργή γήρανση, τη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, τη συναισθηματική στήριξη και την αντιμετώπιση της μοναξιάς, το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες που αποκόπτει από την υπόλοιπη κοινωνία, αλλά και τα φαινόμενα ηλικιακού ρατσισμού σε κρατικές νομοθεσίες, διοικητικές πρακτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Κορυφαίο ζήτημα χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της άνοιας σημειώνοντας ότι σήμερα, πάνω από 16 χιλιάδες συμπολίτες μας στην Κύπρο ζουν με την άνοια και μόνο οι οικογένειές τους γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι συναισθηματικά αλλά και λειτουργικά και οικονομικά η απώλεια της μνήμης, της αντίληψης, της επικοινωνίας, και των κοινωνικών δεξιοτήτων ενός ανθρώπου. Τα άτομα με άνοια μπορεί να φτάσουν να μην θυμούνται ποια είναι τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, σημείωσε.

Πρέπει, συνέχισε, να γίνει αξιολόγηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Άνοιας» που είχε εκπονηθεί το 2012 και το ΑΚΕΛ θα πάρει την πρωτοβουλία για μια ενδελεχή συζήτηση στη Βουλή ώστε να δούμε πώς προχωρούμε.

Στα ζητήματα υγείας, πρόσθεσε, οι ηλικιωμένοι είναι μια από τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται πρώτοι από την κατάσταση στον τομέα υγείας και ιδιαίτερα από την απαξίωση και υποστελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την υπόσκαψη του ΓεΣΥ. Χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη την ενδονοσοκομειακή γηριατρική και την ίδρυση και ένταξη περισσότερων Κέντρων Αποκατάστασης στο ΓεΣΥ. Όπως επίσης την κάλυψη από το ΓεΣΥ των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, την αύξηση της χορηγίας για τα ακουστικά βαρηκοΐας, τη δωρεάν παροχή προληπτικού ελέγχου για σοβαρές ασθένειες χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό των 74 ετών.

Η υπεύθυνη του τομέα κοινωνικών θεμάτων του ΑΚΕΛ, Ευανθία Σάββα ανέφερε στην εισαγωγική της τοποθέτηση ότι θα γίνουν σε όλες τις πόλεις συζητήσεις και εκδηλώσεις για την συζήτηση των θεμάτων που αφορούν τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Χαιρετισμός Άντερσον

Την ημερίδα χαιρέτισε μέσω βίντεο η Λι Άντερσον Φιλανδή Ευρωβουλευτής από την Ομάδα της Αριστεράς, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με την Ομάδα της Αριστεράς.

Η κ. Άντερσον σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν και παραμένουν υγιείς για περισσότερο καιρό από ποτέ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, περισσότερο από ένα πέμπτο των Ευρωπαίων είναι άνω των 65 ετών και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί καθώς ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί, είπε, ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι άνω των 65 ετών διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και πως το 2025, σχεδόν ένας στους πέντε ανθρώπους αντιμετώπιζε αυτόν τον κίνδυνο. «Για τις γυναίκες, το ποσοστό ανέρχεται στο 21%, ενώ για τους άνδρες στο 15%». Αυτό σημείωσε, υπογραμμίζει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων, το οποίο με τη σειρά του αντανακλά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Η κ. Άντερσον ανέφερε ότι η Οδηγία της ΕΕ για τη Διαφάνεια των Αμοιβών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο θέλουν να γεφυρώσουν και να μειώσουν αυτό το χάσμα, υπενθυμίζοντας ότι στην πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας που εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο, η φτώχεια στην τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται πλήρως.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ