Υπ. Εργασίας: «Αυξήσεις θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι, άλλοι πιο μεγάλες και άλλοι λιγότερες»

Σε χαιρετισμό του, την Τετάρτη σε ημερίδα του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία για την Τρίτη Ηλικία, όπου αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδτική μεταρρύθμιση και το τί θα αλλάξει από τον Ιανουάριο του 2027 με την εφαρμογή της, ο κ. Μουσιούττας είπε πως το 2022 ένας στους έξι κατοίκους της Κύπρου ήταν άνω των 65 ετών. Το 2050 θα είναι σχεδόν ένας στους τέσσερις και το 2070 τρεις στους δέκα, ανέφερε σημειώνοντας ότι τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται συχνά ως «δημογραφική βόμβα».

«Οφείλω να διαφωνήσω με τον όρο. Το ότι ζούμε περισσότερο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός πολιτισμού, όχι η απειλή του. Απειλή είναι μόνο η έλλειψη προετοιμασίας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που δημιουργείται», επεσήμανε.

Το ερώτημα, επομένως, είπε, δεν είναι πόσα χρόνια θα ζούμε, αλλά το πώς θα ζούμε. «Με τι εισόδημα, με τι φροντίδα και με πόση αξιοπρέπεια. Πίσω από τα ποσοστά που ανέφερα βρίσκονται πρόσωπα, δικοί μας άνθρωποι. Ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι, ζευγάρια συνταξιούχων που στηρίζονται αποκλειστικά στη σύνταξή τους, γυναίκες που δεν συμπλήρωσαν πλήρη ασφαλιστικό βίο, επειδή τα χρόνια τους αφιερώθηκαν στη φροντίδα της οικογένειας, και οι οποίες σήμερα λαμβάνουν συντάξεις αισθητά κατώτερες από εκείνες των ανδρών», σημείωσε.

Συνταξιοδοτικό

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι ετοιμάστηκε το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού με την συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αφορά τον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, δηλαδή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η μεταρρύθμιση ανέφερε, σημαίνει ότι αυξάνονται οι συντάξεις, με προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιούχους, εκεί δηλαδή όπου η ανάγκη είναι πιο πιεστική.

«Αυξήσεις θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι, άλλοι πιο μεγάλες και άλλοι λιγότερες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, όπως για παράδειγμα τα χρόνια εισφορών και το ύψος των εισφορών. Περισσότεροι από 50.000 συμπολίτες μας θα λαμβάνουν αύξηση άνω των εκατό ευρώ τον μήνα και σχεδόν 10.000 θα έχουν αυξήσεις άνω των 200 ευρώ μηνιαίως», σημείωσε.

Ο Υπουργός είπε ότι διορθώνονται στρεβλώσεις δεκαετιών. «Δεν αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης ούτε και οι εισφορές. Και το Ταμείο θωρακίζεται ώστε να παραμένει βιώσιμο σε ορίζοντα σαράντα και 50 ετών, διότι μια σύνταξη οφείλει να είναι εξασφαλισμένη για τα παιδιά και για τα εγγόνια μας. Η εφαρμογή ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027 και στο τέλος Ιανουαρίου η διαφορά θα είναι ορατή. Όχι σε ανακοινώσεις, αλλά στον τραπεζικό τους λογαριασμό», επσήμανε.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, θεσπίζεται ελάχιστη εγγυημένη αύξηση 30 ευρώ τον μήνα για κάθε υφιστάμενο συνταξιούχο με σύνταξη μέχρι 600 ευρώ, από τον πρώτο κιόλας μήνα εφαρμογής. «Είναι 350 ευρώ τον χρόνο, κάθε χρόνο, και αποτελεί το κατώφλι και όχι την οροφή. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά, μετρούν στη σύνταξη και περίοδοι εκτός μισθωτής εργασίας, όπως η ανατροφή των παιδιών, η φροντίδα δικών μας ανθρώπων, οι περίοδοι αναπηρίας και ο χρόνος πριν την είσοδο στην αγορά εργασίας. Έτσι αρχίζει να κλείνει το έμφυλο χάσμα των συντάξεων για το οποίο έκανα λόγο προηγουμένως».

Ο κ. Μουσιούττας επεσήμανε ότι η αναλογιστική μείωση του 12% για όσους αποχώρησαν στα 63, πηγή πικρίας – όπως ανέφερε - για χιλιάδες συμπολίτες μας, ελαφρύνεται ουσιαστικά και υποχωρεί στο 7,5% στη βασική σύνταξη, εφ’ όρου ζωής και όχι μεταβατικά, καλύπτοντας τόσο τους σημερινούς συνταξιούχους όσο και όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι το 2031.

Σημείωσε επίσης ότι καμία σύνταξη δεν μειώνεται. «Το νομοσχέδιο προβλέπει ρητή σύγκριση του παλαιού με τον νέο υπολογισμό, με τον συνταξιούχο να λαμβάνει πάντοτε το ευνοϊκότερο», ανέφερε.

Το αποθεματικό του Ταμείου, ύψους περίπου 12 δις ευρώ, συνέχισε, δεν ανήκει πλέον στην εκάστοτε Κυβέρνηση αλλά σε όσους δούλεψαν και εισέφεραν. Ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο τερματίζεται, ανέφερε, τα ετήσια πλεονάσματα κατατίθενται σε επενδυτικό λογαριασμό του ίδιου του Ταμείου και ξεκινά η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους.

«Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συγκεκριμένα έσοδα και συγκεκριμένα όρια. Κάθε εισήγηση για ένα επιπλέον ωφέλημα είναι καλοδεχούμενη, από όπου και αν προέρχεται. Οφείλει όμως να συνοδεύεται από το κόστος της και από την πηγή της. Είναι ο μόνος τρόπος για να μη μετατραπεί ο διάλογος σε πλειοδοσία υποσχέσεων που θα τις πληρώσει κάποιος άλλος, αργότερα. Τον τελικό λόγο, εξάλλου, τον έχει η Βουλή. Ό,τι ακουστεί σήμερα από αυτό το βήμα θα βρει την πόρτα του Υπουργείου ανοικτή και θα συζητηθεί με τα στοιχεία στο τραπέζι», είπε.

Φροντίδα ηλικιωμένων

Το κυπριακό μοντέλο φροντίδας, δήλωσε, εξάλλου, ο Υπουργός Εργασίας, στηρίχθηκε επί δεκαετίες σχεδόν αποκλειστικά στην οικογένεια και, κατά κύριο λόγο, στις γυναίκες της οικογένειας. Με τα σημερινά δεδομένα της απασχόλησης και της γεωγραφικής διασποράς των οικογενειών, σημείωσε το μοντέλο αυτό δεν επαρκεί πλέον, πρόσθεσε.

«Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας, η ενίσχυση της φροντίδας κατ’ οίκον, ώστε ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας να παραμένει όσο το δυνατόν περισσότερο στο σπίτι και στη γειτονιά του, καθώς και η αναγνώριση και στήριξη των άτυπων φροντιστών, αποτελούν προτεραιότητες που η Πολιτεία οφείλει να υπηρετήσει συνολικά, με στενή συνεργασία του Υπουργείου μας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Υπουργείου Υγείας», επεσήμανε.

Ο κ. Μουσιούττας είπε, ακόμη, πως καμία αύξηση δεν αντικαθιστά την αίσθηση ότι παραμένει κανείς χρήσιμος, γι’ αυτό και η ενεργός γήρανση δεν είναι κενός όρος.

«Είναι η απασχόληση όσων θέλουν και μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Είναι η αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στην αγορά εργασίας, οι οποίες παραμένουν υπαρκτές και συχνά ανομολόγητες. Είναι η κατάρτιση και η επανακατάρτιση μέσα από τα σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι η καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού, που κάνει έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να νιώθει ξένος μέσα στην ίδια του τη χώρα κάθε φορά που μια υπηρεσία μεταφέρεται στο διαδίκτυο. Και είναι, τέλος, η αναγνώριση της κοινωνικής συμμετοχής και του εθελοντισμού των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας ως αγαθού για το σύνολο της κοινωνίας», ανέφερε.

Διεβεβαίωσε ότι θα μελετηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας τα αποτελέσματα της ημερίδας, θα τα λάβει υπόψην στον διάλογο που συνεχίζεται και πρόσθεσε ότι δεν περιμένει να συμφωνήσουν σε όλα, «και θα ήταν ανειλικρινές να ισχυριστώ το αντίθετο. Περιμένω όμως ότι, όταν κλείσει η σημερινή μέρα, θα έχουμε προχωρήσει σε καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που απασχολούν την Τρίτη Ηλικία», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ