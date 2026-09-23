Πολιτογραφήσεις: Δεν παραδέχονται ούτε τις 25 νέες κατηγορίες Δημητριάδης και άλλοι

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ο συνήγορος υπεράσπισης, Ηλίας Στεφάνου, ανέφερε στο Δικαστήριο ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει με επιστολή ημερομηνίας, 17 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένες λεπτομέρειες αναφορικά με τις κατηγορίες και ότι μόλις χθες το απόγευμα έλαβε από την κατηγορούσα Αρχή απάντηση, η οποία, όπως είπε, αφενός συγκεκριμενοποιεί ορισμένα σημεία, αφετέρου όμως διευρύνει το ζήτημα σε σχέση με τρεις κατηγορίες.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι προκειμένου να μην καθυστερήσει η διαδικασία, οι πελάτες του είναι έτοιμοι να απαντήσουν σήμερα επί των κατηγοριών, ζήτησε όμως να υπάρξει ενδιάμεση ημερομηνία πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ώστε να εξεταστεί κατά πόσον το ζήτημα θα πρέπει να διευκρινιστεί πλήρως πριν από την ακρόαση ή εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της περαιτέρω διαδικασίας.

«Συγκεκριμενοποιούνται κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά που λέει ότι δεν είναι μόνο αυτά», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου σημείωσε ότι η υπεράσπιση περιορίζεται στις κατηγορίες 82, 83 και 84, με τον κ. Στεφάνου να διευκρινίζει ότι επιθυμεί να εξετάσει κατά πόσον το περιεχόμενο της απάντησης της κατηγορούσας Αρχής θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των λεπτομερειών που θα δεσμεύουν την πλευρά της.

Από την πλευρά της, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Χάρις Καραολίδου, ανέφερε ότι έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες, ώστε οι κατηγορούμενοι να γνωρίζουν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Εξήγησε ότι η αναφορά σε γενικότητα εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής οφείλεται στο γεγονός ότι στη νομική βάση των κατηγοριών περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας στις οποίες βασίζεται η υπόθεση.

Όπως είπε, έχουν δοθεί ενδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τις λεπτομέρειες, με παραπομπή και στο μαρτυρικό υλικό, χωρίς οι ενδεικτικές αυτές αναφορές να περιορίζουν την κατηγορούσα Αρχή.

Η κ. Καραολίδου εξέφρασε, παράλληλα, τη θέση ότι από το περιεχόμενο των κατηγοριών και των λεπτομερειών τους οι κατηγορούμενοι έχουν πλήρη γνώση τόσο των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν, όσο και της υπόθεσης της κατηγορούσας Αρχής.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τις δύο πλευρές, όρισε ως ενδιάμεση ημερομηνία την 2α Οκτωβρίου 2026, στις 9:30 το πρωί, ενώ η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 19 Οκτωβρίου 2026, στις 9:30 το πρωί.

Οι νέες κατηγορίες

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η κατηγορούσα Αρχή προχώρησε στην ανάγνωση των νέων κατηγοριών, στις οποίες οι επηρεαζόμενοι κατηγορούμενοι απάντησαν με μη παραδοχή.

Συνολικά, με την πρόσφατη τροποποίηση του κατηγορητηρίου έχουν προστεθεί οι κατηγορίες 60 μέχρι 84, δηλαδή 24 νέες κατηγορίες, οι οποίες επηρεάζουν τους κατηγορούμενους Ανδρέα Δημητριάδη, Δημήτρη Δημητριάδη, Γιώργο Δημητριάδη και Ελένη Συμμιλλίδη.

Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες αφορούν ζητήματα που προέκυψαν από χρηματοοικονομικές συναλλαγές τριών επενδυτών και σχετίζονται με υποχρεώσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η συγκεκριμένη πτυχή είχε αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς και κατά την προηγούμενη δικάσιμο, όταν ο κ. Στεφάνου είχε χαρακτηρίσει τις τρεις τελευταίες κατηγορίες «εντελώς διαφορετικής υφής», επισημαίνοντας ότι ενδεχομένως να απαιτούνται διευκρινίσεις.

Η προσθήκη των νέων κατηγοριών είχε οδηγήσει στην αναβολή της προγραμματισμένης έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας. Η κατηγορούσα Αρχή είχε αναφέρει ότι οι νέες κατηγορίες προκύπτουν από το ίδιο πλαίσιο και την ίδια αλληλουχία γεγονότων με τις υφιστάμενες κατηγορίες και στηρίζονται στο ήδη υπάρχον μαρτυρικό υλικό.

Στην προηγούμενη δικάσιμο, η κατηγορούσα Αρχή είχε ζητήσει επίσης την προσθήκη τριών μαρτύρων, αίτημα στο οποίο η υπεράσπιση δεν έφερε ένσταση και το Δικαστήριο έδωσε σχετική άδεια.

Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης.

Πέραν του Μάριου Δημητριάδη, κατηγορούμενοι είναι οι Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου-Santin, καθώς και οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, συνωμοσία, αδικήματα σχετικά με την εξαπάτηση του ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ