Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

Όσο, η δημόσια αντιπαράθεση συνεχίζεται, τόσο μεγαλώνει η πίεση προς το Προεδρικό, να παρέμβει. Όχι μόνο, για να σταματήσει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης, ανάμεσα σε έναν υπουργό της κυβέρνησης και τον πρόεδρο ενός κόμματος, που στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά και για να διασφαλιστεί, ότι η διαφωνία για τον GSI, δεν θα εξελιχθεί σε ευρύτερη πολιτική κρίση στη συγκυβέρνηση.

Από τον GSI στην προσωπική σύγκρουση

Η αφετηρία της νέας έντασης, ήταν η δημόσια τοποθέτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου για τη στάση του Μάκη Κεραυνού έναντι του GSI.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, είχε θέσει το ερώτημα, «γιατί ο Υπουργός Οικονομικών παραμένει στην κυβέρνηση, από τη στιγμή που διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για ένα έργο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας» και δηλώνει ότι θα προχωρήσει.

Η απάντηση του Μάκη Κεραυνού στον ΑΝΤ1 ήταν αυτή που ανέβασε κατακόρυφα το θερμόμετρο.

«Νομίζω πρέπει εδώ να συζητάμε σοβαρά θέματα και όχι γελοιότητες της πολιτικής», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο ίδιος προέρχεται από το ΔΗΚΟ.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε άμεση αντίδραση από το ΔΗΚΟ, το οποίο θεώρησε ότι ο υπουργός ξεπέρασε τα όρια της πολιτικής διαφωνίας και πέρασε σε απαξιωτικές αναφορές απέναντι στο κόμμα και τον πρόεδρό του.

Το ΔΗΚΟ ζητά χαμηλούς τόνους, αλλά περιμένει κίνηση

Ενδεικτικό της προσπάθειας που καταβάλλεται από το ΔΗΚΟ, να μην πάρει η σύγκρουση ανεξέλεγκτες διαστάσεις, είναι οι σημερινές παρεμβάσεις στελεχών του κόμματος.

Ο Μιχάλης Δαμιανός, επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους, υπογραμμίζοντας ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει και πως τόσο η κυβέρνηση, όσο και τα κόμματα θα πρέπει να κινηθούν με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.

«Θέλουμε το έργο. Προχωρά το έργο. Βλέπουμε και την οικονομική πτυχή. Άρα η θέση της κυβέρνησης είναι ότι το έργο θα γίνει, αλλά βλέπουμε τα οικονομικά. Καλύτερα να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε δουλειά», ανέφερε.

Ακόμη πιο σαφές ήταν το μήνυμα του Πανίκου Λεωνίδου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, ζήτησε ουσιαστικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να αναλάβει πρωτοβουλία για εκτόνωση της κατάστασης, όταν επιστρέψει στην Κύπρο, προτείνοντας συνάντηση μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και Μάκη Κεραυνού.

«Δεν είναι εχθροί είναι συνεργάτες, έχουμε συνεργαστεί στηρίζοντας τις οικονομικές πολιτικές της Κυβέρνησης εδώ και 3,5 χρόνια», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί το ΔΗΚΟ, ενώ απαντά στις αιχμές Κεραυνού, δεν επιλέγει να κλιμακώσει περαιτέρω την αντιπαράθεση. Αντίθετα, μεταφέρει ένα μέρος της ευθύνης για την εκτόνωση στο Προεδρικό.

Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά με σαφώς πιο αυστηρό τόνο, κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΔΗΚΟ Γιώργος Σολωμού. Ο κ. Σολωμού εξέφρασε την ενόχληση του κόμματος για τις αναφορές Κεραυνού και τον κάλεσε να ανακαλέσει.

«Εγώ προσωπικά του ζητώ να ανακαλέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα έθεσε στο τραπέζι και το ζήτημα της ευθύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει τη διαφορετική προσέγγιση που καταγράφεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τον GSI.

Έτσι, το μήνυμα που εκπέμπεται από το ΔΗΚΟ είναι διπλό: από τη μια πλευρά επιδιώκεται να πέσουν οι τόνοι και, από την άλλη, ζητείται από τον Μάκη Κεραυνό να διορθώσει τη συγκεκριμένη δημόσια τοποθέτηση.

Ο GSI ως σημείο πολιτικής τριβής

Πίσω από την προσωπική αντιπαράθεση παραμένει βεβαίως η ουσία του GSI.Το ΔΗΚΟ τάσσεται υπέρ της προώθησης του έργου και θεωρεί ότι η ηλεκτρική διασύνδεση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Ο Μάκης Κεραυνός, από την άλλη, έχει επανειλημμένα αναδείξει την οικονομική διάσταση, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το κόστος και τη βιωσιμότητα του έργου

Το πρόβλημα για το Προεδρικό είναι ότι αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις δεν παραμένουν πλέον εντός των κυβερνητικών συζητήσεων.Έχουν περάσει στη δημόσια σφαίρα.

Όταν ένας υπουργός διαφοροποιείται δημοσίως από μια βασική κυβερνητική επιλογή, ενώ την ίδια στιγμή, το κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, ζητά σαφήνεια για τη συγκεκριμένη πολιτική, δημιουργείται αναπόφευκτα ζήτημα κυβερνητικής συνοχής.

Αυτό ακριβώς, ανέδειξε και ο ΔΗΣΥ, με τη χθεσινή του ανακοίνωση.

Η Πινδάρου παρενέβη ευθέως στην αντιπαράθεση, παίρνοντας θέση υπέρ της θέσης του ΔΗΚΟ για τον GSI και επικρίνοντας το ύφος του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΣΥ, υποστήριξε ότι ένα έργο που η ίδια η κυβέρνηση χαρακτηρίζει στρατηγικής και εθνικής σημασίας, δεν μπορεί να συνοδεύεται από αντιφατικές τοποθετήσεις και έλλειψη καθαρής πολιτικής βούλησης.

Η παρέμβαση αυτή, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της χρονικής συγκυρίας. Δημιουργεί, ένα πολιτικό στιγμιότυπο, στο οποίο τα δύο κόμματα βρίσκονται στην ίδια πλευρά, ενός σημαντικού ζητήματος και ασκούν πίεση προς την κυβέρνηση και αυτό συμβαίνει την ώρα που η συζήτηση για το 2028 έχει ήδη αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη δυσκολία για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το Προεδρικό, δεν έχει να διαχειριστεί μόνο μια διαφωνία για ένα ενεργειακό έργο. Έχει μπροστά του μια κατάσταση, στην οποία ένας υπουργός της κυβέρνησης βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο ενός κόμματος, που στηρίζει την κυβέρνηση.

Η σύγκρουση Κεραυνού-Νικόλα, μπορεί να αφορά πρωτίστως τον GSI, όμως οι πολιτικές της προεκτάσεις αφορούν τη λειτουργία της συγκυβέρνησης, τη σχέση του ΔΗΚΟ με το Προεδρικό και τις μελλοντικές ισορροπίες, στον χώρο του κέντρου και της κεντροδεξιάς.