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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Η Κύπρος θα υπογράψει σύντομα τη Σύμβαση για την παγκόσμια παρατήρηση των ωκεανών

 23.09.2026 - 18:10
ΠτΔ: Η Κύπρος θα υπογράψει σύντομα τη Σύμβαση για την παγκόσμια παρατήρηση των ωκεανών

Η Κύπρος θα προχωρήσει πολύ σύντομα στην υπογραφή της Σύμβασης που θα στηρίξει το παγκόσμιο σύστημα παρατήρησης των ωκεανών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρετίζοντας παράλληλα την έναρξη της διεθνούς συμμαχίας OceanEye Alliance.

Σε παρέμβασή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, "ως νησιωτικό κράτος στη Μεσόγειο, η Κύπρος αντιλαμβάνεται τη ζωτικής σημασίας σύνδεση ανάμεσα στην υγεία των ωκεανών και την ευημερία, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών".

Χαιρέτισε την έναρξη της OceanEye Alliance, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση αξιόπιστης και διαρκούς παγκόσμιας παρατήρησης των ωκεανών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι η Κύπρος θα προχωρήσει πολύ σύντομα στην υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ενώ, όπως σημείωσε, είναι έτοιμη να συνεισφέρει μέσω των εθνικών επιστημονικών, ερευνητικών και τεχνικών δυνατοτήτων της, καθώς και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων.

«Ο ωκεανός είναι ένας, τεράστιος, διασυνδεδεμένος και απαραίτητος για τη ζωή στη Γη», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να αναλάβει περιφερειακό ηγετικό ρόλο, να συνεργαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια για έναν ανθεκτικό και υγιή ωκεανό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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