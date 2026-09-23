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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμπος: Το ενδεχόμενο ηλεκτρικής διασύνδεσης συζήτησε με Λιβάνιο ΥΠΕΞ

 23.09.2026 - 17:50
Κόμπος: Το ενδεχόμενο ηλεκτρικής διασύνδεσης συζήτησε με Λιβάνιο ΥΠΕΞ

Το ενδεχόμενο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Λιβάνου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Λιβάνιο ομόλογό του, Γιουσέφ Ράτζι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με σημερινές αναφορές στο LBCI, τηλεοπτικό σταθμό και ειδησεογραφική ιστοσελίδα του Λιβάνου και την εφημερίδα An-Nihar.

Σε δηλώσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος επιβεβαίωσε τα της συνάντησης λέγοντας επίσης, ότι οι συζητήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχίζονται. O Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε παράλληλα ότι υπάρχει πλήρης πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές για την προώθηση του έργου.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενέργειες σε τεχνικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους. Στο παρόν στάδιο, εξήγησε, διερευνώνται οι επιμέρους παράμετροι του έργου, ώστε να διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα ως προς τα τεχνικά δεδομένα και τις προϋποθέσεις υλοποίησής του.

Η κοινή πρόθεση, κατέληξε ο ΥΠΕΞ, είναι δεδομένη, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τα λιβανέζικα ΜΜΕ δίνουν ευρεία κάλυψη στο γεγονός της συνάντησης καθώς ο Λίβανος, μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ηλεκτροδότησης τα οποία αυξάνονται συνεχώς λόγω και της μεγάλης οικονομικής κρίσης στη χώρα. 

Το κανάλι LBCI σημειώνει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των συνομιλιών των δύο Υπουργών.

Η εφημερίδα «Αν-Ναχάρ» γράφει, επίσης, ότι ο κ. Ράτζι ενημέρωσε παράλληλα τον Κύπριο ΥΠΕΞ για την κατάσταση στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ συζητήθηκαν και προτεινόμενες φόρμουλες για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της UNIFIL.

 

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