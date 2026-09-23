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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

 23.09.2026 - 17:18
Έρχεται κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

Βροχές αλλά και καταιγίδες επιφυλάσσει ο καιρός αύριο Πέμπτη (24/9), κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά.

Το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει από την Παρασκευή, ωστόσο το σκηνικό μέχρι και την Κυριακή αναμένεται να είναι συννεφιασμένο.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά αργότερα στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

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