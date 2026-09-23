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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κύπρος ο νικητής του φθινοπώρου για διακοπές» Τι γράφει δημοφιλής ισραηλινή ιστοσελίδα

 23.09.2026 - 18:17
«Κύπρος ο νικητής του φθινοπώρου για διακοπές» Τι γράφει δημοφιλής ισραηλινή ιστοσελίδα

Την Κύπρο ως τον μεγάλο νικητή μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών για φθινοπωρινές διακοπές αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα ισραηλινά ΜΜΕ, προβάλλοντας το θερμό κλίμα, τις περιορισμένες βροχοπτώσεις και τη μικρή απόσταση του νησιού από το Ισραήλ. Αφορμή δίδει η επικράτηση της Κύπρου στην έρευνα ανάμεσα σε 105 ευρωπαϊκούς προορισμούς στη Βρετανία.

Σε εκτενές δημοσίευμά της με τίτλο «Ο ήλιος είναι ακόμη εδώ», η δημοφιλής ισραηλινή ιστοσελίδα Walla γράφει ότι η Κύπρος κατέλαβε τις τέσσερις πρώτες θέσεις σε νέα κατάταξη των καλύτερων ευρωπαϊκών προορισμών για διακοπές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Την έρευνα πραγματοποίησε η βρετανική Solmar Villas, εταιρεία που ειδικεύεται στις διακοπές και στις ενοικιάσεις επαύλεων. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και σήμερα αποτελεί μέρος της DERTOUR UK. Διαθέτει περισσότερες από 2.500 επαύλεις σε τουλάχιστον 40 προορισμούς.

Η έρευνα εξέτασε 105 ευρωπαϊκούς προορισμούς, αξιολογώντας τις θερμοκρασίες, την πιθανότητα βροχής και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων κατά τους δύο τελευταίους μήνες του φθινοπώρου.

Στην πρώτη θέση κατατάχθηκε η Αγία Νάπα, με τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο να ακολουθούν, καταλαμβάνοντας ολόκληρη την πρώτη τετράδα. Οι θερμοκρασίες στην Κύπρο κυμαίνονται την περίοδο αυτή μεταξύ 24 και 29 βαθμών, ενώ στην Αγία Νάπα καταγράφονται κατά μέσο όρο μόλις 2,3 ημέρες βροχής τον μήνα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

Το ισραηλινό δημοσίευμα παρουσιάζει την Αγία Νάπα ως αισθητά ηπιότερο και πιο ήσυχο προορισμό μετά το τέλος της θερινής περιόδου, τη Λεμεσό ως συνδυασμό παραλίας και αστικής ζωής, τη Λάρνακα ως επιλογή για πιο χαλαρές διακοπές και την Πάφο ως προορισμό με ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Η Walla υπογραμμίζει, τέλος, ότι η Κύπρος απέχει μόλις περίπου 40 λεπτά με αεροπλάνο από το Τελ Αβίβ, γεγονός που την καθιστά ακόμη πιο προσιτή επιλογή για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες.

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