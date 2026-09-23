Ελλάδα: Αίσιο τέλος για τη γυναίκα που την κλείδωσε ο άντρας της στο σπίτι

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της.

Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει έπειτα από πληροφορίες για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον 49χρονο να φέρεται να κρατούσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ είχε δηλώσει ότι ήταν οπλισμένος.

Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ είχε ζητηθεί και η συνδρομή διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου το περιστατικό να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και η 44χρονη φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, διακόπτοντας την κίνηση προς τη Σοφοκλέους.

Το περιστατικό έληξε όταν η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς και εκείνοι εισήλθαν στο διαμέρισμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το εάν εντοπίστηκε όπλο στον χώρο ή για τις επόμενες ενέργειες των Αρχών.

Πηγή: protothema.gr