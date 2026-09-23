Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» - Ο συγκλονιστικός διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» - Ο συγκλονιστικός διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη

 23.09.2026 - 19:47
«Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» - Ο συγκλονιστικός διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη

Έναν κρίσιμο διάλογο που φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι Αρχές, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μαρτυρία μιας 53χρονης νοσηλεύτριας, της Ε.Θ., η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν μέσα στον χώρο όπου γινόταν η διαδικασία στον Μαζωνάκη.

 Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr, η 53χρονη είδε κάποια στιγμή ένα από τα χέρια του τραγουδιστή να «τινάζεται». Η εικόνα του την ανησύχησε και απευθύνθηκε αμέσως στην Ιωάννα Γάκα. «Δεν τον βλέπω καλά», φέρεται να της είπε.

Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενα alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

 Οι δύο κλήσεις για τον απινιδωτή

Οι κινήσεις που ακολούθησαν βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του.

Μάλιστα, η επικοινωνία φέρεται να έγινε με ανοιχτή ακρόαση, ώστε όσοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής.

Οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τις Αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις αντιδράσεις στα alerts του μηχανήματος, τις ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη και τον χρόνο κατά τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Ακόμη πιο κρίσιμο θεωρείται ένα τηλεφώνημα που, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Η κλήση είχε διάρκεια μόλις λίγων δευτερολέπτων και έγινε από γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου.

Η συγκεκριμένη γιατρός είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξωτερική συνεργάτιδα και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας που έχει τεθεί υπόψη των Αρχών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;».

Η επικοινωνία αυτή αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ που επιχειρούν να συνθέσουν οι ερευνητές.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης
«Είσαι άχρηστος» - Όσα κατήγγειλε ο μοναχός για την υπόθεση Αββακούμ
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει
Χαμός στην Πάφο: Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου
Η μικρή Αννούλα μας χρειάζεται – Δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της με τον καρκίνο
Πέραν των €10 εκ. τα ετήσια έσοδα από λαθροθηρία - «Yπάρχουν 5-10 γνωστοί λαθροθήρες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην Κύπρο το ιερό λείψανο της Αγίας Άννας – Όλες οι πληροφορίες  

 23.09.2026 - 19:37
Επόμενο άρθρο

Video - ΠτΔ: «Μέγιστη υποκρισία... Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε»

 23.09.2026 - 19:49
«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

Την ετοιμότητα του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

  •  23.09.2026 - 20:13
Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

  •  23.09.2026 - 17:33
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

  •  23.09.2026 - 16:33
Φειδίας Παναγιώτου: «Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά»

Φειδίας Παναγιώτου: «Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά»

  •  23.09.2026 - 16:22
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

  •  23.09.2026 - 18:55
«Είσαι άχρηστος» - Όσα κατήγγειλε ο μοναχός για την υπόθεση Αββακούμ

«Είσαι άχρηστος» - Όσα κατήγγειλε ο μοναχός για την υπόθεση Αββακούμ

  •  23.09.2026 - 17:53
«Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» - Ο συγκλονιστικός διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη

«Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» - Ο συγκλονιστικός διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη

  •  23.09.2026 - 19:47
Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

  •  23.09.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα