Θρήνος: Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής σε τροχαίο στην Πολωνία

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, στον επαρχιακό δρόμο DW434, μεταξύ των περιοχών Krajewice και Grabonóg, κοντά στο Gostyń. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των Αρχών, ένα ζαρκάδι πετάχτηκε στον δρόμο και παρασύρθηκε αρχικά από ένα Volkswagen που οδηγούσε ένας 52χρονος. Από τη σύγκρουση, το ζώο εκτινάχθηκε με μεγάλη δύναμη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου εκείνη τη στιγμή κινούνταν η BMW του 20χρονου Όσκαρ Κόρντους.

Το ζαρκάδι έσπασε το παρμπρίζ της BMW και εισήλθε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον νεαρό οδηγό. Αμέσως μετά, η BMW βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι, όπου ανατράπηκε. Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς ζωτικές ενδείξεις από τους διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με τη χρήση απινιδωτή. Με την άφιξη του πληρώματος του ασθενοφόρου, η προσπάθεια συνεχίστηκε και οι ζωτικές του λειτουργίες επανήλθαν. Ο Όσκαρ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με ελικόπτερο του Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) σε νοσοκομείο του Πόζναν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του περίπου στις 22:30 το ίδιο βράδυ.

Ο 52χρονος οδηγός του Volkswagen δεν τραυματίστηκε. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο Κόρντους αγωνιζόταν στην Kania Gostyń στην οποία είχε ενταχθεί πριν από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου, προερχόμενος από την Korona Piaski. Αγωνιζόταν ως αμυντικός, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα και άλλων ομάδων της περιοχής.

Η Kania Gostyń ανακοίνωσε με ιδιαίτερη συγκίνηση την απώλεια του 20χρονου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

«Με μεγάλη θλίψη και δυσπιστία πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας, Όσκαρ Κόρντους», ανέφερε ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Ο νεαρός είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ακαδημία της KGHM Zagłębie Lubin, πριν συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε άλλους συλλόγους. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική ποδοσφαιρική κοινότητα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: protothema.gr