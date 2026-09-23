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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες φυλακές: Απαντά το Υπ. Δικαιοσύνης - «Σε απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο στον Άγιο Σωζόμενο»

 23.09.2026 - 19:22
Νέες φυλακές: Απαντά το Υπ. Δικαιοσύνης - «Σε απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο στον Άγιο Σωζόμενο»

Με τη συνεργασία από το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα ετοιμαστεί το Master plan για τη δημιουργία των νέων Κεντρικών Φυλακών, οι οποίες θα βρίσκονται σε απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο στον Άγιο Σωζόμενο, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου για τη σύσκεψη που είχαν σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρή και η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, με τη συμμετοχή στελεχών του Υφυπουργείου Πολιτισμού, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της Αστυνομίας. 

Κατά τη συνάντηση, αναφέρεται, συζητήθηκαν επίσης οι βασικές παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία του προκαταρκτικού Master Plan, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα της περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στο βόρειο τμήμα του κρατικού τεμαχίου, σε απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο. Προστίθεται ότι στον συνολικό σχεδιασμό θα διασφαλιστεί σαφής χωρικός και λειτουργικός διαχωρισμός του σωφρονιστικού συγκροτήματος από τις αρχαιότητες.

Σημειώνεται παράλληλα ότι συζητήθηκε η αξιοποίηση του έργου ως ευκαιρία για την προστασία και ουσιαστική ανάδειξη του Αγίου Σωζομένου, με στόχο να εξεταστούν παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο και θα καταστήσουν τις αρχαιότητες περισσότερο προσβάσιμες και επισκέψιμες από το κοινό, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Όπως αναφέρεται, θα προχωρήσουν όλες οι προβλεπόμενες χωροταξικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και άλλες αξιολογήσεις και αδειοδοτήσεις, με στόχο το έργο να συνδυαστεί και με τη συνολικότερη περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται παράλληλα η συμφωνία του Υφυπουργείου Πολιτισμού με την κατεύθυνση και τις παραμέτρους που παρουσιάστηκαν, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων κατά την ετοιμασία του Master Plan και στα επόμενα στάδια του έργου.

Μεταστέγαση του μουσείου της Αστυνομίας

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Πύλης Πάφου και συμφωνήθηκε όπως μέρος του κτιρίου αξιοποιηθεί για τη μεταστέγαση του Μουσείου της Αστυνομίας και το υπόλοιπο από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη δημιουργία σειράς χώρων πολιτισμού για την καλλιτεχνική κοινότητα.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, η κοινή αξιοποίηση του κτιρίου θα δημιουργήσει έναν ενιαίο επισκέψιμο χώρο, ο οποίος θα αναδεικνύει αφενός την ιστορία της Αστυνομίας και τη μακρόχρονη παρουσία της στην Πύλη Πάφου και αφετέρου την ιστορία της Πύλης και των Ενετικών Τειχών της Λευκωσίας. Μάλιστα το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Αστυνομία αναμένεται ότι θα συνεργαστούν για τον καθορισμό των χώρων και των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης, με στόχο την αξιοποίηση και απόδοση του ιστορικού κτιρίου στο κοινό.

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