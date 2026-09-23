Δραματικές ώρες: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος στην Νίκαια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 49χρονος φέρεται να κρατά μέσα στο σπίτι την 44χρονη γυναίκα του και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος. Τόσο ο άνδρας, όσο και η γυναίκα, φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας ή για το εάν ο άνδρας έχει πράγματι στην κατοχή του όπλο.

Πηγή: protothema.gr