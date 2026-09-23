Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα Δραματικές ώρες: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος στην Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές ώρες: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος στην Νίκαια

 23.09.2026 - 21:24
Δραματικές ώρες: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος στην Νίκαια

Σε εξέλιξη είναι υπόθεση ομηρείας στη Νίκαια, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέους 20. Στο σημείο σπεύδει διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 49χρονος φέρεται να κρατά μέσα στο σπίτι την 44χρονη γυναίκα του και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος.  Τόσο ο άνδρας, όσο και η γυναίκα, φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας ή για το εάν ο άνδρας έχει πράγματι στην κατοχή του όπλο.

 

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης
«Είσαι άχρηστος» - Όσα κατήγγειλε ο μοναχός για την υπόθεση Αββακούμ
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει
Χαμός στην Πάφο: Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου
Η μικρή Αννούλα μας χρειάζεται – Δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της με τον καρκίνο
Πέραν των €10 εκ. τα ετήσια έσοδα από λαθροθηρία - «Yπάρχουν 5-10 γνωστοί λαθροθήρες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ούτε βήμα πίσω - «Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία»

 23.09.2026 - 21:19
Επόμενο άρθρο

Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

 23.09.2026 - 21:45
«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

Την ετοιμότητα του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

  •  23.09.2026 - 20:13
Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

  •  23.09.2026 - 17:33
Σνόμπαραν την ομιλία ΠτΔ οι Τούρκοι: Eφυγαν από την αίθουσα του ΟΗΕ όταν ξεκίνησε να μιλά (VIDEO)

Σνόμπαραν την ομιλία ΠτΔ οι Τούρκοι: Eφυγαν από την αίθουσα του ΟΗΕ όταν ξεκίνησε να μιλά (VIDEO)

  •  23.09.2026 - 20:44
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

  •  23.09.2026 - 18:55
Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

  •  23.09.2026 - 21:45
Φειδίας Παναγιώτου: «Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά»

Φειδίας Παναγιώτου: «Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά»

  •  23.09.2026 - 16:22
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

  •  23.09.2026 - 16:33
Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

  •  23.09.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα