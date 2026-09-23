Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟύτε βήμα πίσω - «Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία»
ΔΙΕΘΝΗ

Ούτε βήμα πίσω - «Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία»

 23.09.2026 - 21:19
Ούτε βήμα πίσω - «Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία»

Η Ρωσία «δεν θα κάνει παύση» στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Yπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, μία ημέρα μετά το «μορατόριουμ» στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν την Τρίτη οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

«Δεν θα κάνουμε κάποια παύση στην ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο), είπε ο Λαβρόφ μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η Ευρώπη θέλει μια διακοπή, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα» την Ουκρανία, υποστήριξε.

Χθες, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» να κηρύξει μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, εφόσον η Ρωσία πράξει το ίδιο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαβεβαίωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα επιτευχθεί «γρηγορότερα απ' όσο πιστεύουν κάποιοι».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης
«Είσαι άχρηστος» - Όσα κατήγγειλε ο μοναχός για την υπόθεση Αββακούμ
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει
Χαμός στην Πάφο: Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου
Η μικρή Αννούλα μας χρειάζεται – Δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της με τον καρκίνο
Πέραν των €10 εκ. τα ετήσια έσοδα από λαθροθηρία - «Yπάρχουν 5-10 γνωστοί λαθροθήρες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανακαλύφθηκε τείχος 2000 ετών στο Παρίσι – Θα λυθεί το μυστήριο προέλευσης της πόλης του φωτός;

 23.09.2026 - 21:08
Επόμενο άρθρο

Δραματικές ώρες: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος στην Νίκαια

 23.09.2026 - 21:24
«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

Την ετοιμότητα του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

  •  23.09.2026 - 20:13
Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

  •  23.09.2026 - 17:33
Σνόμπαραν την ομιλία ΠτΔ οι Τούρκοι: Eφυγαν από την αίθουσα του ΟΗΕ όταν ξεκίνησε να μιλά (VIDEO)

Σνόμπαραν την ομιλία ΠτΔ οι Τούρκοι: Eφυγαν από την αίθουσα του ΟΗΕ όταν ξεκίνησε να μιλά (VIDEO)

  •  23.09.2026 - 20:44
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

  •  23.09.2026 - 18:55
Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

  •  23.09.2026 - 21:45
Φειδίας Παναγιώτου: «Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά»

Φειδίας Παναγιώτου: «Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά»

  •  23.09.2026 - 16:22
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

  •  23.09.2026 - 16:33
Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

  •  23.09.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα