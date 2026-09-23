Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του “Alpha” και της δημοσιογράφου Κλειούς Βούρκου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας χαρακτήρισε την ενεργειακή κρίση ως μια εξαιρετικά επικίνδυνη και ρευστή κατάσταση για την παγκόσμια οικονομία.

«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Φυσικά, χρειαζόμαστε πολιτικές για το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο διάστημα, αλλά χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης. Εάν, τώρα, η κατάσταση επιδεινωθεί, θα ζητήσω τη σύγκληση έκτακτης συνάντησης των υπουργών, προκειμένου να συζητήσουμε τα πιο επείγοντα μέτρα.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Όπως γράφει το ρεπορτάζ, όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα μέτρα ο Ευρωπαίος επίτροπος ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει στροφή στις βιώσιμες μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα είπε, «η δουλειά που έχουμε μπροστά μας περιλαμβάνει τη μείωση των εξαρτήσεών μας στον τομέα της ενέργειας, τη συνεργασία με εναλλακτικούς και αξιόπιστους εταίρους, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και της αποδοτικότητας στις μεταφορές.»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση στα ναύλα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές παγκοσμίως.

Όπως γράφει το ρεπορτάζ, το κόστος των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων, μεταφοράς αργού πετρελαίου στη βασική διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 εκατ. δολάρια την ημέρα, ενώ στη Δυτική Αφρική–Κίνα τα έσοδα διαμορφώνονταν στα 530.000 δολάρια και στη γραμμή ΗΠΑ–Κίνα στα 400.000 δολάρια.

Η ισχυρή αγορά δεν περιορίζεται στα δεξαμενόπλοια αργού, προστίθεται στο ρεπορτάζ ενώ όπως αναφέρεται τα ναύλα των μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγραερίου, ανήλθαν στα 189.711 δολάρια την ημέρα, αυξημένα κατά 17% μέσα σε μία εβδομάδα.

Όσον αφορά στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι οι ναύλοι στις γραμμές του Ειρηνικού έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους μετά την πανδημία.

Ισχυρή παραμένει και η αγορά ξηρού φορτίου, όπου οι μέσες ημερήσιες αποδόσεις διαμορφώνονται στα 24.233 δολάρια, περίπου 67% υψηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι το κόστος πολύ σύντομα αναμένεται να μετακυλήσει και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

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