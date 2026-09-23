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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός πέφτει λίγα μέτρα δίπλα από κινούμενο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ

 23.09.2026 - 23:53
Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός πέφτει λίγα μέτρα δίπλα από κινούμενο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ

Μια εντυπωσιακή αλλά και τρομακτική στιγμή κατέγραψε κάμερα οχήματος (dashcam) στον αυτοκινητόδρομο Interstate 84 στη Γιούτα των ΗΠΑ, όταν ένας κεραυνός χτύπησε στην άκρη του δρόμου, λίγα μόλις μέτρα από ένα διερχόμενο φορτηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο Weber Canyon, την ώρα που ισχυρές καταιγίδες έπλητταν την περιοχή.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που μια αστραπή φωτίζει τον ουρανό και ο κεραυνός πέφτει με μεγάλη ένταση στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, ενώ το φορτηγό συνεχίζει την πορεία του και αποφεύγει για ελάχιστα μέτρα το σημείο της πρόσκρουσης.

 

Δείτε βίντεο

 

 

Ισχυρές καταιγίδες στη Γιούτα

 

Οι καταιγίδες που πέρασαν από την περιοχή δημιούργησαν συνθήκες αυξημένης ηλεκτρικής δραστηριότητας, με τους κεραυνούς να αποτελούν έναν από τους βασικούς κινδύνους για οδηγούς και κατοίκους.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από το συγκεκριμένο περιστατικό. 

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι κατά τη διάρκεια καταιγίδων οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε ανοιχτούς χώρους και να παραμένουν μέσα στα οχήματά τους, καθώς τα αυτοκίνητα προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από τους κεραυνούς σε σχέση με την παραμονή σε εξωτερικό χώρο.

 

Πηγή: protothema.gr

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