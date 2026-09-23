Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός πέφτει λίγα μέτρα δίπλα από κινούμενο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο Weber Canyon, την ώρα που ισχυρές καταιγίδες έπλητταν την περιοχή.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που μια αστραπή φωτίζει τον ουρανό και ο κεραυνός πέφτει με μεγάλη ένταση στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, ενώ το φορτηγό συνεχίζει την πορεία του και αποφεύγει για ελάχιστα μέτρα το σημείο της πρόσκρουσης.

Δείτε βίντεο

Dashcam footage captured a lightning bolt striking the edge of an Interstate 84 freeway in Utah, narrowly missing a moving truck. The lightning strike happened in Weber Canyon on Sept. 22 as storms moved through the area. pic.twitter.com/4ZCAySICRm — CBS News (@CBSNews) September 23, 2026

Ισχυρές καταιγίδες στη Γιούτα

Οι καταιγίδες που πέρασαν από την περιοχή δημιούργησαν συνθήκες αυξημένης ηλεκτρικής δραστηριότητας, με τους κεραυνούς να αποτελούν έναν από τους βασικούς κινδύνους για οδηγούς και κατοίκους.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι κατά τη διάρκεια καταιγίδων οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε ανοιχτούς χώρους και να παραμένουν μέσα στα οχήματά τους, καθώς τα αυτοκίνητα προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από τους κεραυνούς σε σχέση με την παραμονή σε εξωτερικό χώρο.

Πηγή: protothema.gr