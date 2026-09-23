Πυρά Ζελένσκι για Πούτιν: «Όσο έχει ελευθερία να ενεργεί, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται»

Ο Ουκρανός πρόεδρος άρχισε την ομιλία του με αναφορές στις απώλειες του ρωσικού στρατού, αλλά στη συνέχεια άρχισε να βάλει κατά του Ρώσου ηγέτη.

Για τον Πούτιν είπε ότι «κάτι τον εμποδίζει πάντα να παραδεχτεί ότι 17 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα από το δικό του έδαφος, που αναγνωρίζεται διεθνώς από όλους εσάς, θα έπρεπε να είναι αρκετά για αυτόν τον άνθρωπο».

Τόνισε δε ότι «ο Πούτιν πάντα αναζητά κάποιον που να μπορεί να τον βοηθήσει να σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους, να καταλάβει περισσότερο έδαφος.Όσο περισσότερη ελευθερία έχει ο Πούτιν να ενεργεί, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους. Γι’ αυτό πρέπει να σταματήσει ο “ασθενής μηδέν”. Πρέπει να στερηθεί τον χώρο να ενεργεί και τον χώρο να διαδίδει αυτό το κακό».

Όπως ακόμη εξήγησε, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, ο ρωσικός στρατός έχασε 248.964 άτομα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Έχουμε βίντεο που επιβεβαιώνουν κάθε μία από τις ρωσικές απώλειες, και αυτές δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, είπε ο Ουκρανός ηγέτης και πρόσθεσε ότι «είναι τρέλα και όμως εξακολουθούν να πηγαίνουν εκεί για να πεθάνουν επειδή το θέλει ο Πούτιν, τόνισε.

Αφού έχασε τόσους πολλούς ανθρώπους, η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει φέτος λίγο πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της γης μας και έχουμε ήδη απελευθερώσει ένα σημαντικό μέρος της.

Αναφέρθηκε και στη βοήθεια της Βόρειας Κορέας προς τη Ρωσία: «Ο σύντροφος του Πούτιν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, έστειλε τα στρατεύματά του στη Ρωσία για να ενισχύσουν τα αδύνατα σημεία του ρωσικού στρατού. Και οι Βορειοκορεάτες υπέστησαν απώλειες. Πιθανότατα είδατε τη μετάδοση από την Πιονγιάνγκ, όταν τίμησαν όσους έχασαν τη ζωή τους. Και αυτό είναι τρέλα».

Για τον Ρώσο προέδρο είπε: «Ο Πούτιν υποσχέθηκε πρόσφατα για άλλη μια φορά σε εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου ότι θα καταλάβει την περιοχή του Ντονέτσκ και είπε ότι χρειάζεται μερικούς ακόμη μήνες. Αυτή είναι πιθανώς η 17η ή 18η φορά σε πέντε χρόνια που δίνει αυτή την υπόσχεση», άρχισε λέγοντας και πρόσθεσε:

«Η Ρωσία έχει διεκδικήσεις έναντι της γειτονικής μας Μολδαβίας. Απειλεί συνεχώς την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. Η Ρωσία δεν δείχνει κανένα σεβασμό για την κρατική υπόσταση των χωρών του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Και, δυστυχώς, οι άνθρωποι στη Συρία και σε ολόκληρη την Αφρική γνωρίζουν επίσης πολύ καλά τι είδους δολοφόνοι είναι οι Ρώσοι».

Πηγή: protothema.gr