Νέα 24ωρη απεργία τη Δευτέρα - Έξω από το Προεδρικό οι εργαζόμενοι

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ. Όπως αναφέρουν, παρά τον χρόνο που δόθηκε για διάλογο και τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις που έλαβαν από την Υπουργό Παιδείας και την Κυβέρνηση, καμία από τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τις συνέπειες, όπως αναφέρουν, λανθασμένων πολιτικών και αποφάσεων. Από το 2012 εργάζονταν με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, το οποίο, σύμφωνα με τις οργανώσεις, τους στέρησε βασικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Μετά από πολυετείς κινητοποιήσεις, απεργίες και δικαστικές διαδικασίες, το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών καταργήθηκε και το 2026 ψηφίστηκε σχετική νομοθεσία για τη ρύθμιση της απασχόλησης στα Υποστηρικτικά Προγράμματα.

Από την έναρξη εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι έθεσαν ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης σειρά ζητημάτων που, κατά την άποψή τους, έπρεπε να ρυθμιστούν έγκαιρα.

Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε η διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά την περίοδο κατά την οποία τα προγράμματα δεν λειτουργούν, η έγκαιρη προκήρυξη των αναγκών για τη σωστή στελέχωση των προγραμμάτων, καθώς και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας εργαζομένων που υπηρετούν σε αυτά εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις συντεχνίες, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις, επιστολές και παρεμβάσεις, τα προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Όπως αναφέρουν, εκατοντάδες εργαζόμενοι παρέμειναν για περίπου τέσσερις μήνες χωρίς εισόδημα, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική λύση για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους κατά την περίοδο που τα προγράμματα δεν λειτουργούν.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει στην προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία για τη στελέχωση των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων των ΚΙΕ, των ΕΟΣ και των Επιμορφωτικών Κέντρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες και αρκετοί εργαζόμενοι που απασχολούνταν προηγουμένως κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εργασία.

Οι συντεχνίες εκφράζουν επίσης διαφωνία με την κάλυψη των αναγκών μέσω υπερωριακής απασχόλησης διορισμένων εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρουν, στο πρόγραμμα ΕΟΣ έχει ήδη δοθεί υπερωριακή απασχόληση σε διορισμένους, ενώ υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και δημιουργεί πρόσθετο κόστος για το κράτος.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις απευθύνθηκαν και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την παρέμβασή του για την οριστική επίλυση του ζητήματος. Μεταξύ των προτάσεων που τέθηκαν ήταν η διασφάλιση του ανεργιακού επιδόματος για τους δικαιούχους ή η καταβολή 12 μηνιαίων μισθών.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση, ενώ καμία από τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δεν έχει υλοποιηθεί.

«Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να καλούνται για ακόμη μια φορά να πληρώσουν το κόστος καθυστερήσεων, παραλείψεων και αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη», αναφέρουν οι συντεχνίες, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι «δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με υποσχέσεις και δεσμεύσεις που παραμένουν στα χαρτιά».

Με αυτά τα δεδομένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κλιμάκωση των μέτρων και την πραγματοποίηση νέας 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026.

Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν παγκύπρια συγκέντρωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10:00 το πρωί.

Οι συντεχνίες καλούν όλους τους εργαζόμενους στα Υποστηρικτικά Προγράμματα να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στη συγκέντρωση, ζητώντας την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων και την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών με άμεσες προκηρύξεις θέσεων ορισμένου χρόνου σε όλα τα προγράμματα, μεταξύ άλλων στα ΚΙΕ, τα Επιμορφωτικά, τα ΕΟΣ, τα ΣΜΕΕΚ και τα Μουσικά Σχολεία.

Παράλληλα, ζητούν τη λήψη πολιτικής απόφασης είτε για την καταβολή ανεργιακού επιδόματος στους δικαιούχους είτε για τη διασφάλιση της μισθοδοσίας τους, όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στα δημόσια σχολεία.