Πολλά τα ανοικτά μέτωπα στην Υγεία - Νοσηλευτές, ασθενοφόρα, νοσοκομεία και Δυτικός Νείλος

Ο Υπουργός μιλούσε στο περιθώριο του Διεθνούς Συμποσίου για τους Αγώνες του Βουνού που έλαβε χώρα την Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης», στις Πλάτρες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, απαντώντας σε ερώτηση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι «λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, από την πρώτη στιγμή».

«Έχουμε ενημερώσει ότι δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε υπάρχει, σε αυτόν τον βαθμό τουλάχιστον ή μέχρι σήμερα, έξαρση που θα πρέπει να προκληθεί ανησυχία στον κόσμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «εκεί όπου εντοπίζεται ένα κρούσμα ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, εάν απαιτείται να γίνουν σχετικοί ψεκασμοί».

«Συνήθως, όπως πληροφορούμαι και επιστημονικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν θα προκαλέσει οποιεσδήποτε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των προσώπων τα οποία μολύνονται», επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας.

«Σε αυτό το στάδιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας», υπογράμμισε. «Εάν οποιαδήποτε δεδομένα διαφοροποιηθούν, που δεν το προβλέπουμε με βάση και τα προηγούμενα χρόνια, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα ληφθούν εκείνα τα αναγκαία μέτρα, (για) να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία», συμπλήρωσε.

Τοπικά κέντρα υγείας

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση αναφορικά με τα τοπικά κέντρα υγείας, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι έχει «αρκετά καλή εικόνα» γι’ αυτά, προσθέτοντας ότι έχει επισκεφθεί όλα τα νοσοκομεία και τα πλείστα κέντρα υγείας. «Σε κάθε κέντρο υγείας που επισκέπτομαι ακούω τις ανάγκες και τις καταγράφουμε σε συνεργασία προφανώς πλέον με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση ως ξεχωριστή νομική οντότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες για προσωπικό, για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και προχωρούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες για να καλύψουν τον συνολικό σχεδιασμό του συστήματος υγείας της χώρας μας», τόνισε.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί το σύστημα υγείας της χώρας δεν είναι όπως στο παρελθόν, σημειώνοντας ότι «πλέον τα κέντρα υγείας δεν προσφέρουν πρώτες βοήθειες, δεν είναι τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών».

«Άρα», υπογράμμισε, «εκείνο που θα πρέπει να διασφαλίσουμε εμείς προς για προστασία της δημόσιας υγείας είναι όλοι οι πολίτες ισότιμα να έχουν σε ισότιμο χρόνο πρόσβαση σε τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, σε εξειδικευμένες πλέον υπηρεσίες υγείας και παράλληλα προφανώς να έχουμε προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι μπορεί να παρέχουν στα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως είναι τα κέντρα υγείας, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας».

Παράλληλα, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης διευκρίνισε ότι «δεν έχουν επιλυθεί τα ζητήματα με το νοσηλευτικό προσωπικό». «Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου. Ένα ζήτημα το οποίο οφείλω να πω ότι δεν είναι κυπριακό ζήτημα, είναι πανευρωπαϊκό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι «δεν είναι επιλογή η πρόσβαση στις αγορές νοσηλευτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς για εμάς, που θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή γιατί υπάρχει και αναγνώριση των προσόντων».

«Έχουμε προωθήσει διάφορες ενέργειες για να στηρίξουμε τον κλάδο των νοσηλευτών. Πρόσφατα έχουμε περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ξεκινήσουμε από φέτος τη χορηγία στους φοιτητές Νοσηλευτικής», σημείωσε. «Ήδη παίρνω πληροφόρηση από τα πανεπιστήμια ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Νοσηλευτική», πρόσθεσε.

«Παράλληλα, συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την προώθηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας. Αυτό φαίνεται ότι τα πρώτα δύο χρόνια είχε μεγάλη επιτυχία με αύξηση νέων φοιτητών κατά 85% στα τμήματα Νοσηλευτικής», επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας.

«Παράλληλα, έχουμε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο μας έχει ενημερώσει ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, κάποιος που επιθυμεί να ακολουθήσει ακαδημαϊκές σπουδές ως νοσηλευτής μπορεί να πάρει αναστολή - οι άρρενες προφανώς - και να κάνει τη θητεία του στον στρατό εκ των υστέρων», ανέφερε.

«Πέραν αυτών, έχουμε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάποια νομοσχέδια που θα εξεταστούν στις επόμενες συνεδριάσεις της. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν σταθμοί ασθενοφόρων σε όλες τις περιοχές, συγκεκριμένες περιοχές που θα καταδείξει η Υπηρεσία Ασθενοφόρων», επεσήμανε, διευκρινίζοντας ότι «είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη» και «δεν θα γίνει άμεσα».

«Χρειάζεται σχεδιασμός. Κυρίως χρειάζεται νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν έχουμε. Χρειάζονται διασώστες και ο προϋπολογισμός, το οποίο προφανώς και δεν είναι το πιο δύσκολο από όλα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί και να μπει στον σχετικό προϋπολογισμό», επεσήμανε.

Ερωτηθείς αν έγινε έρευνα σε σχέση με τα γεωγραφικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι υπάρχει ήδη έρευνα από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και έχουν τεθεί οι προτεραιότητες. «Έχουν καταγραφεί ποιες είναι οι προτεραιότητες κατά σειρά και ο στόχος είναι να καλύψουμε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας με την δυνατότητα στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο κάποιος ο οποίος έχει την ανάγκη να πάει σε ένα ΤΕΠ, να οδηγηθεί σε αυτόν τον χρόνο», τόνισε.

«Είναι ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε, εξηγώντας ότι «η μεγαλύτερή μας αδυναμία αυτή τη στιγμή είναι το προσωπικό. Άρα χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε και να προσλάβουμε επιπρόσθετο προσωπικό και ακολουθούν και τα υπόλοιπα που είναι πιο εύκολα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ