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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανικός σε πτήση για Λάρνακα: Γύρισε πίσω και αστυνομικοί «μπούκαραν» στο αεροσκάφος - Τι συνέβη;

 24.09.2026 - 10:57
Πανικός σε πτήση για Λάρνακα: Γύρισε πίσω και αστυνομικοί «μπούκαραν» στο αεροσκάφος - Τι συνέβη;

Πρόωρο τέλος πήρε η πορεία πτήσης από το Εδιμβούργο προς τη Λάρνακα, όταν περίπου 30 λεπτά μετά την απογείωση ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στη Σκωτία εξαιτίας περιστατικού με επιβάτη.

Το Boeing 737 είχε ήδη αρχίσει την πορεία του προς την Κύπρο όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, σημειώθηκε αναστάτωση στην καμπίνα. Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στη Daily Record υποστήριξε ότι άνδρας άρχισε να προκαλεί προβλήματα και να επιτίθεται λεκτικά στο πλήρωμα.

Ο κυβερνήτης πήρε τελικά την απόφαση να γυρίσει πίσω, με το αεροσκάφος να προσγειώνεται με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Εκεί βρίσκονταν ήδη υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αστυνομικές δυνάμεις. Βίντεο από το αεροδρόμιο καταγράφουν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό ασφαλείας, ενώ αστυνομικοί εμφανίζονται να ανεβαίνουν στο αεροσκάφος και να απομακρύνουν τον επιβάτη.

Η Police Scotland επιβεβαίωσε ότι 32χρονος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων επίθεση και έκθεση αεροσκάφους σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του FlightRadar24, το αεροσκάφος είχε προχωρήσει στη διαδρομή του και βρισκόταν κοντά στη βορειοανατολική Αγγλία, όταν άλλαξε πορεία και επέστρεψε στο Εδιμβούργο.

Η αεροπορική εταιρεία απολογήθηκε στους επιβάτες για την αναστάτωση, τονίζοντας ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε συμπεριφορές που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή να επηρεάσουν την ασφάλεια μιας πτήσης.

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