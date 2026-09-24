Δίπλαρος: «Μακάρι να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό» - Στο φόντο η υποψηφιότητα Αβέρωφ

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι η θέση που εξέφρασε ο Αβέρωφ Νεοφύτου κινείται στην ίδια κατεύθυνση με όσα έχει δηλώσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα η ηγεσία του ΔΗΣΥ, υπογραμμίζοντας πως «πριν και πάνω απ’ όλα» βρίσκεται το Κυπριακό.

Όπως σημείωσε, προτεραιότητα αυτή την περίοδο αποτελεί η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν μείνει στο Κραν Μοντανά, καθώς και η στήριξη προς την ελληνοκυπριακή πλευρά ώστε να καταθέσει προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υπέρβαση του αδιεξόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι οι διαδικασίες για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 περνούν, προς το παρόν, σε δεύτερη μοίρα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε πως, όπως την αντιλήφθηκαν στον ΔΗΣΥ, δεν αφορούσε απλώς τη διεκδίκηση του κομματικού χρίσματος, αλλά υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως είπε, το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να το διευκρινίσει ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου.

«Όλοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν το χρίσμα»

Ο κ. Δίπλαρος υπογράμμισε ότι κάθε μέλος ή στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το κομματικό χρίσμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τα συλλογικά όργανα της παράταξης.

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνει «μέσα από τη διαδικασία που έχουν καθορίσει τα συλλογικά όργανα της παράταξης».

Ερωτηθείς εάν η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα λάβει μέτρα σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι εσωκομματικές και καταστατικές διαδικασίες, ο κ. Δίπλαρος χαρακτήρισε το ενδεχόμενο υποθετικό και εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο.