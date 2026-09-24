Louis Hotels: Ήσυχα business lunches με αυθεντικές γεύσεις στο «Ελληνικό»

Με γρήγορη και προσεγμένη εξυπηρέτηση και έμφαση στην ποιότητα του φαγητού, «Το Ελληνικό» αποτελεί έναν ιδανικό χώρο για επαγγελματικά γεύματα, συζητήσεις και συναντήσεις, προσφέροντας την απαραίτητη διακριτικότητα και μια ήρεμη ατμόσφαιρα που επιτρέπει στους επισκέπτες να συνδυάσουν την εργασία με την απόλαυση ενός καλού γεύματος.

Στο «Ελληνικό» πρωταγωνιστούν τα φρέσκα υλικά και οι αυθεντικές ελληνικές γεύσεις. Με προσεγμένη τεχνική και έμφαση στην πρώτη ύλη, οι σεφ του εστιατορίου δημιουργούν καθημερινά μεσογειακά πιάτα, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, την τεχνική του chargrill.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αγαπημένες παραδοσιακές γεύσεις, όπως μπουγιουρντί με τυριά και καυτερή πιπεριά, σουβλάκια και κεμπάπ, αλλά και χοιρινά πανσετάκια με φέτα και ρετσίνα, μέσα από ένα μενού που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με μια σύγχρονη προσέγγιση.

«Το Ελληνικό» βρίσκεται στην Έγκωμη, σε κοντινή απόσταση από το Hilton Nicosia και με εύκολη πρόσβαση από τις κύριες επιχειρηματικές περιοχές της πρωτεύουσας. Η τοποθεσία του, σε μια αναπτυγμένη εμπορική περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες και οργανισμοί, το καθιστά ιδιαίτερα βολική επιλογή για επαγγελματικά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σχετικά με τη Louis Hotels:

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 25 ξενοδοχεία για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά νησιά.