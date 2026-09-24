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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία για σχολείο: Από την αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς χαρτί υγείας - Ταλαιπωρία για μαθητές

 24.09.2026 - 09:19
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία για σχολείο: Από την αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς χαρτί υγείας - Ταλαιπωρία για μαθητές

Ένα ακόμη ζήτημα που αφορά τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών στα σχολεία έρχεται στο προσκήνιο, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», έχουν γίνει αναφορές για σχολείο στην επαρχία Πάφου όπου δεν υπάρχει χαρτί υγείας στις τουαλέτες.

Όπως ανέφερε, οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για γυμνάσιο στην Πάφο, στο οποίο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν υπήρχε επαρκής προμήθεια χαρτιού υγείας για τους μαθητές.

Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι πρόκειται για βασικές και καθημερινές ανάγκες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα από τις αρμόδιες σχολικές εφορείες, ώστε οι μαθητές να έχουν τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής κατά την παραμονή τους στο σχολείο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε δεύτερο περιστατικό, εκτός Πάφου, για σχολείο όπου επίσης φέρεται να υπήρξε έλλειψη χαρτιού υγείας.

Το θέμα έρχεται να προστεθεί στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τις ανάγκες και τις ελλείψεις στα σχολεία, με τον Κώστα Νάνο να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως πρόκειται για ζητήματα που αφορούν βασικές υποδομές και καθημερινές ανάγκες των παιδιών.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές μεταφέρθηκαν στον αέρα της εκπομπής και αναμένεται να διαφανεί από τις αρμόδιες σχολικές εφορίες κατά πόσο αφορούν συγκεκριμένο σχολείο και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

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