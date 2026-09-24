Γιώργος Μαζωνάκης: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι θα ζητήσει ο γιατρός - Το τηλεφώνημα πριν την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ

Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, μόνο ο 58χρονος γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αποφυλάκισή του και την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων να θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης.

Τι κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη κατέθεσε ενώπιον του 32ου ανακριτή η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τον χώρο. Η ίδια είχε καταθέσει ήδη δύο φορές προανακριτικά στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της στον ανακριτή η 28χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο περίπου στις 15:30. Όπως φέρεται να κατέθεσε, την ίδια ώρα είχε προσέλθει στο ιατρείο ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ενώ ο γιατρός βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ και ξεκουραζόταν.

Κατά την ίδια κατάθεση, ο ασθενής παρέμεινε στο ιατρείο έως τις 16:10, ενώ στις 16:06 φέρεται να πραγματοποιήθηκε συνταγογράφηση, έγγραφο το οποίο είχε παρουσιάσει και ο κατηγορούμενος γιατρός κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Παράλληλλα, σχετικά με την κλήση στο ΕΚΑΒ, είχε αναφέρει προανακριτικά στις αρχές πως η ίδια ήταν το πρόσωπο που κάλεσε το ασθενοφόρο, τόσο από το κινητό της τηλέφωνο όσο και από το σταθερό του ιατρείου.

Την ίδια ώρα, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους εργαζομένους του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά και σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον χώρο.

Η κλήση από το ιατρείο πριν την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ

Το MEGA και η εκπομπή «Live News», με τη σειρά τους, παρουσίασαν τη χρονοσειρά των γεγονότων, από τη στιγμή που φτάνει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι την καρδιακή ανακοπή.

Μεταξύ άλλων, ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρει πως πριν την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, γύρω στις 16:20 το απόγευμα, άτομο από το ιατρείο φέρεται να κάλεσε μία αναισθησιολόγο, η οποία είναι εξωτερική συνεργάτης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, εργάζεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και φέρεται να τη συμβουλεύονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η κλήση, σύμφωνα πάντα με το Mega, γίνεται περίπου στις 16:15 το απόγευμα και έχει διάρκεια λίγων δευτερολέπτων. Ειδικότερα, γυναίκα από το ιατρείο καλεί μία αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου και εξωτερική συνεργάτη των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, την οποία καλούν σε έκτακτες περιπτώσεις.

Στην κλήση, φέρεται να της αναφέρουν τα εξής: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτήν την περίπτωση;». Αξίζει να τονιστεί πως δεν ακούγεται το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από την κλήση φαίνεται πως οι γιατροί έχουν παραδεχθεί ότι έχουν κάνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, έχουν δώσει και το αντίδοτο, ωστόσο ο τραγουδιστής δεν ανταποκρίνεται.

Δεν αποκλείεται και εμπλοκή άλλου προσώπου

Κρίσιμο αναμένεται να είναι και το αποτέλεσμα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Τα στοιχεία που θα προκύψουν αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις επικοινωνίες της ιατρού που βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και στις επικοινωνίες με άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

«Δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλου προσώπου» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews Radio 105.8.

Όπως υπογράμμισε «από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, εννοώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρήτου που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο, είτε παρείχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορουμένου, είτε με ψευδή στοιχεία που μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση».

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται, επίσης, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: lifo.gr