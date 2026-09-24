Απρόοπτο στην Πάφο: Πήγε για δουλειά και βρήκε δύο άτομα να κλέβουν από πολυκατοικία - Μόλις τον είδαν, τράπηκαν σε φυγή

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, χθες γύρω στις πέντε το απόγευμα, 44χρονος μετέβη για εργασίες σε ακατοίκητη πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι εντός αυτής υπήρχαν δύο πρόσωπα, τα οποία μετέφεραν ένα μπόιλερ. Τα ύποπτα πρόσωπα όταν αντιλήφθηκαν τον 44χρονο άφησαν το μπόιλερ και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο ο 44χρονος κατάφερε να ανακόψει τον ένα εκ των δυο υπόπτων.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου, τα οποία μετά από εξετάσεις διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 54χρονο κάτοικο Πάφου. Το δεύτερο πρόσωπο δεν εντοπίστηκε και αναζητείται.

Η αξία της κλοπιμαίας περιουσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6000 ευρώ, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στις υδραυλικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται επίσης στις 6000 ευρώ.

Ο 54χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.