Ποια ομάδα αίματος έχουν συχνότερα όσοι φτάνουν τα 100; Τι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα γραμμή γενετικής έρευνας ρίχνει φως σε μια πιθανή σύνδεση ανάμεσα στην ομάδα αίματος και τη μακροζωία, δείχνοντας ως κύριο πρωταγωνιστή την ομάδα αίματος 0.

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα άτομα με αυτή την ομάδα όχι μόνο έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένους τύπους καρκίνου, αλλά εκπροσωπούνται επίσης σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανάμεσα σε όσους ξεπερνούν τα 100 χρόνια ζωής.

Έχεις ομάδα αίματος 0; Έχεις περισσότερες ελπίδες να ζήσεις μέχρι τα 100!

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Time, η ομάδα 0 σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, δύο από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Ευρήματα συνδέουν επίσης την ομάδα αυτή με χαμηλότερη επίπτωση ορισμένων μορφών καρκίνου, γεγονός που συνολικά μπορεί να επηρεάσει άμεσα το προσδόκιμο ζωής.

«Η ανθεκτικότητα σε ασθένειες, τόσο στο αίμα όσο και στο ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ουσιαστική για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής μακροζωίας. Και η κατοχή της ομάδας 0 την ενισχύει», σημείωσε ο καθηγητής Στιούαρτ Κιμ, γενετιστής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.



Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, ο ίδιος και η ομάδα του ανέλυσαν το DNA περισσότερων από 800 αιωνόβιων και περίπου 5.400 ατόμων άνω των 90 ετών, εντοπίζοντας κοινά γενετικά μοτίβα σε όσους είχαν φτάσει σε εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία.

Ανάμεσα στα γονίδια με τη μεγαλύτερη επίδραση ταυτοποίησαν το CDKN2B, που ρυθμίζει τη κυτταρική διαίρεση, το APOE, που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, και το SH2B3, που ενδέχεται να εμπλέκεται άμεσα στον ρυθμό γήρανσης. Σε αυτά προστίθεται το γονίδιο ABO, το οποίο καθορίζει την ομάδα αίματος και του οποίου η παραλλαγή 0 εμφανίστηκε με μεγάλη συχνότητα στα μακροβιότερα άτομα.



Η γενετική δεν είναι το μόνο κλειδί

Παρά τα ευρήματα αυτά, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα γονίδια, αν και σημαντικά, δεν αποτελούν το μοναδικό κομμάτι του παζλ: «Δεν αρκεί να έχεις καλά γονίδια», προειδοποίησε ο Κιμ.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει πως παράγοντες όπως η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική άσκηση, η υγιής συναισθηματική ζωή και η πρόσβαση σε προληπτική ιατρική φροντίδα είναι εξίσου απαραίτητοι για την επίτευξη μιας πλήρους και ενεργού τρίτης ηλικίας.

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων μηχανισμών, ανακαλύψεις όπως αυτή ενισχύουν την ιδέα ότι η ομάδα αίματος 0 μπορεί να προσφέρει ένα βιολογικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, στη συνταγή της μακροζωίας, η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και τις καθημερινές συνήθειες παραμένει το βασικότερο συστατικό.

Πηγή: gazzetta.gr