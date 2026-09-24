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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απορρίφθηκε η αίτησή σας; Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του ΕΟΑ Λεμεσού - Πόσο θα κοστίζει

 24.09.2026 - 16:13
Απορρίφθηκε η αίτησή σας; Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του ΕΟΑ Λεμεσού - Πόσο θα κοστίζει

Νέα ρύθμιση για την επαναϋποβολή αιτήσεων που έχουν απορριφθεί ή ανακληθεί στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ταχείας Αδειοδότησης ενέκρινε η Επιτροπή Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λεμεσού. Συγκεκριμένα, καθορίζονται τα δικαιώματα που θα καταβάλλονται για την επαναϋποβολή τροποποιητικών πολεοδομικών και οικοδομικών αιτήσεων.

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης της Ανάπτυξης του ΕΟΑ Λεμεσού ενημερώνει το κοινό για τη νέα ρύθμιση που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων κατά την επαναϋποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ταχείας Αδειοδότησης, οι οποίες έχουν απορριφθεί ή ανακληθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, για την επαναϋποβολή τροποποιητικής πολεοδομικής αίτησης θα καταβάλλεται δικαίωμα ίσο με το 30% των αρχικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανάκλησης της αίτησης, απόρριψης της αίτησης, καθώς και υποβολής αίτησης για άρση των λόγων άρνησης.

Σε ό,τι αφορά την τροποποιητική οικοδομική αίτηση, η οποία αφορά άδεια οικοδομής ή άδεια διαίρεσης, για την επαναϋποβολή της θα καταβάλλεται δικαίωμα ύψους €200 ανά αίτηση.

Η ρύθμιση αφορά τις περιπτώσεις επαναϋποβολής αιτήσεων που έχουν απορριφθεί ή ανακληθεί στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ταχείας Αδειοδότησης.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού σημειώνει ότι παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της διαδικασίας.

 

 

 

 

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