Στο μικροσκόπιο της Βουλής οι στρεβλώσεις του ΓεΣΥ - Στο επίκεντρο οι προσωπικοί ιατροί

Σήμερα στο ΓεΣΥ υπάρχουν 640 προσωπικοί ιατροί, 150 ειδικοί παθολόγοι, 150 γενικοί ιατροί και 80 ιατροί άλλων ειδικοτήτων, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Ανδρέας Ιωάννου.

Ο ΟΑΥ προχωρεί στην εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, Πέτρος Νεοφύτου, προσθέτοντας ότι «σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια, ο ΟΑΥ είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός».

Ο Κύπρος Σταυρίδης, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) του ΟΚΥπΥ, εξέφρασε σε έντονο ύφος τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του κ. Νεοφύτου, σημειώνοντας ότι ο ΟΑΥ «δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ως ασφαλιστικό οργανισμό, που διαχειρίζεται ένα προϋπολογισμό».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, είπε ότι υπάρχουν λάθη, στρεβλώσεις και αδυναμίες στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) που χρήζουν βελτίωσης.

Ανέφερε, ακόμη, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανισότητα στο ζήτημα των προσωπικών ιατρών (ΠΙ), η οποία, όπως είπε, «σπρώχνει πολλούς ιατρούς στον ιδιωτικό τομέα». Ρώτησε τον ΟΑΥ αν υπάρχουν σχέδια και κίνητρα για να μπορούν οι ΠΙ να ασκούν το επάγγελμα.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι τα ΤΑΕΠ σε όλες τις επαρχίες είναι αντιμέτωπα με «μεγάλη πίεση».

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, αναφέρθηκε στις αδυναμίες του ΓεΣΥ που εντόπισε η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το Σύστημα. Ο ρόλος του ΠΙ δεν είναι να εκδίδει παραπεμπτικά, σημείωσε, κάνοντας λόγο για «παραπεμπτικολόγους». Στόχος είναι ο ασθενής να λαμβάνει τη σωστή φροντίδα στο σωστό χρόνο, ανέφερε.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, ρώτησε τον ΟΑΥ για τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά το καθεστώς των ΠΙ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ζήτησε στοιχεία για τις τηλεφωνικές και διά ζώσης επαφές των ασθενών με τους ΠΙ. Ρώτησε αν έχει καταγραφεί μείωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΠΙ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Πανίκος Ξιούρουππας, είπε ότι οι ΠΙ «στέλνουν τους ασθενείς δεξιά και αριστερά σε διάφορες ειδικότητες».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, είπε ότι ο μέσος όρος του αριθμού των 2500 ασθενών που έχουν ορισμένοι ΠΙ πρέπει να μειωθεί.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, ρώτησε αν ο ΟΚΥπΥ προτίθεται να μειώσει τα δικαιώματα των ΠΙ.

Ο Σωτήρης Κούμας, Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, είπε ότι οι ΠΙ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία του ΓεΣΥ. Τα αγροτικά κέντρα υγείας είναι υπό τη διαχείριση του ΟΚΥπΥ, ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια «ιδιαιτερότητα», η οποία «για κάποιο λόγο δεν συζητείται και δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε».

Ο κ. Κούμας συμφώνησε με τον Χαράλαμπο Πάζαρο ότι πολλοί γιατροί «σπρώχνονται» προς τον ιδιωτικό τομέα. Ανέφερε, επίσης, ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα ΤΑΕΠ «αποψιλώνονται». Σε κάποια θέματα δεν υπήρξε σωστός σχεδιασμός και ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιήθηκε σαν γεφύρι, πρόσθεσε.

Η Αποστολία Ανδρέου εκ μέρους της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα ανέφερε ότι υπάρχουν αδυναμίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Η αμοιβή των ΠΙ πρέπει να συνδέεται με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, σημείωσε.

Ο Δημήτρης Λαμπριανίδης εκ μέρους της ΟΣΑΚ είπε ότι ο ΠΙ είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος για την επιτυχία του ΓεΣΥ. Θέλουμε προσωπικούς ιατρούς που να έχουν σχέση με τους ασθενείς τους και να τους καθοδηγούν σε θέματα πρόληψης, τόνισε. Ο θεσμός των ΠΙ χρειάζεται αναβάθμιση, επεσήμανε.

Ο Ανδρέας Ιωάννου εκ μέρους του ΠΙΣ ανέφερε ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ υπήρχαν γύρω στους 80 ειδικούς παθολόγους και γύρω στους 30 προσωπικούς-γενικούς ιατρούς, προσθέτοντας ότι σήμερα υπάρχουν σήμερα 640 προσωπικοί ιατροί, 150 ειδικοί παθολόγοι, 150 γενικοί ιατροί και 80 ιατροί άλλων ειδικοτήτων.

«Υπάρχει ανισότητα στην εκπαίδευση των ΠΙ», τόνισε. Δεν έχουν όλοι οι ιατροί τις ίδιες γνώσεις, αλλά καλούνται να κάνουν την ίδια δουλειά, επεσήμανε. Διαφώνησε με τον όρο «παραπεμπτικολόγος» που ανέφερε η Λίτσα Δρουσιώτου. Υπάρχουν 170 ιατροί που έχουν περίπου 2500 ασθενείς έκαστος, σημείωσε.

Ο Μωυσής Λάμπρου εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ είπε ότι η ικανοποίηση του ασθενούς πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο ΟΑΥ πρέπει να εξετάσει μέχρι ποιο σημείο μπορεί να ελεγχθεί το επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ανέφερε.

Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, Συνήγορος του Ασθενούς, ζήτησε την τοποθέτηση του ΟΑΥ για το θέμα των λιστών αναμονής. Ζήτησε επίσης ενημέρωση για τους αντικαταστάτες των ΠΙ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η έκθεση του ΠΟΥ προωθεί το μικτό μοντέλο αποζημίωσης των ΠΙ, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο συμφωνεί με αυτήν την προσέγγιση και την επέκτασή της.

Ο Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης εκ μέρους του ΟΚΥπΥ είπε ότι το ΓεΣΥ δεν προνοεί αποζημίωση για υφιστάμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ο Αντώνης Κοντεμενιώτης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας είπε ότι το Υπουργείο έχει διεξέλθει τη μελέτη του ΠΟΥ. Η μελέτη δεν τεκμηριώνει κατάχρηση, αλλά παραθέτει εισηγήσεις, επεσήμανε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, ανέφερε ότι τα πλείστα προβλήματα που εντοπίζονται αναδεικνύουν την ανετοιμότητα των ασθενών να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Το πρόβλημα δεν είναι οι 2500 ασθενείς που έχουν ορισμένοι ΠΙ, είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να εμπεδωθεί στους ιατρούς κουλτούρα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Ο ΠΙ δεν έχει λόγο εισπράκτορα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο ΟΑΥ έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για δημιουργία ενώσεων ιατρών που θα παρέχουν ολιστικές υπηρεσίες, τόνισε.

Ο Πέτρος Νεοφύτου εκ μέρους του ΟΑΥ είπε ότι το ΓεΣΥ έχει πετύχει κάποιους σημαντικούς στόχους, διαβεβαιώνοντας ότι η διασφάλιση και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι στους πυλώνες της στρατηγικής του ΟΑΥ.

Ο ΟΑΥ ζήτησε από τον ΠΟΥ να ετοιμάσει τη μελέτη για το ΓεΣΥ, ανέφερε. Προερχόμασταν από ένα σύστημα που δεν είχε ΠΙ, ξεκινήσαμε από το μηδέν, σημείωσε.

Ο στόχος είναι εντός του 2027 είναι η μετάβαση από το 80%-20% στο 70%-30% για το σύστημα αποζημιώσεων, είπε ο κ. Νεοφύτου. Η πλειονότητα των ΠΙ κάνει αρκετά καλή δουλειά, πρόσθεσε. Στην ομάδα των ΠΙ εντάχθηκαν και ορισμένοι ανειδίκευτοι ιατροί, ανέφερε, σημειώνοντας ότι «αυτή η στρέβλωση έχει ημερομηνία λήξης».

Επενδύουμε στην εκπαίδευση των ιατρών και επαναξιολογούμε τους δείκτες απόδοσής τους, συμπλήρωσε. Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα επιλογής και αλλαγής προσωπικού ιατρού, είναι ένα δυνατό χαρτί στα χέρια του, τόνισε.

Προχωρούμε στην εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων, ανέφερε ο κ. Νεοφύτου, προσθέτοντας ότι «σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια, ο ΟΑΥ είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός».

Ο Κύπρος Σταυρίδης, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) του ΟΚΥπΥ, εξέφρασε σε έντονο ύφος τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του κ. Νεοφύτου για τις αρμοδιότητες του ΟΑΥ.

«Επειδή τον ονομάσαμε Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ως ασφαλιστικό οργανισμό που διαχειρίζεται ένα προϋπολογισμό. Πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ως τον οργανισμό που διαχειρίζεται το Γενικό Σύστημα Υγείας και φροντίζει ώστε η παροχή υπηρεσιών μέσα στο σύστημα να είναι στο υψηλότερο επίπεδο», υπογράμμισε.

Απαντώντας στον κ. Σταυρίδη, ο κ. Νεοφύτου διευκρίνισε ότι «ο λόγος που χρησιμοποίησα τον όρο ‘’ασφαλιστικός οργανισμός’’ δεν είναι για να αποποιηθούμε τον ρόλο μας στην παρακολούθηση του ΓεΣΥ, αλλά είναι προς επεξήγηση γιατί, πέραν από τους ποιοτικούς δείκτες, εφαρμόζονται και ποσοτικοί δείκτες για τον περιορισμό των καταχρήσεων».

Μιλώντας μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρός της, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, είπε ότι «οφείλουμε να έχουμε ένα ΓεΣΥ δίκαιο, βιώσιμο και λειτουργικό που να υπηρετεί πρώτα και πάνω απ’ όλα τον ασθενή».

«Γι’ αυτό ακριβώς έχουμε και την ευθύνη να το υπερασπιστούμε όχι ως ένα στατικό δημιούργημα, αλλά ως ένα σύστημα που πρέπει να διορθώνεται, να βελτιώνεται και να εξελίσσεται», τόνισε.

Ο κ. Πάζαρος πρόσθεσε ότι θα ετοιμάσει νομοθετική παρέμβαση στην Ολομέλεια για τον αριθμό των ασθενών που δικαιούται να έχει ο κάθε προσωπικός ιατρός, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 2500 ασθενείς».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, δήλωσε ότι «δεν μπορεί ένας γιατρός να χειρίζεται 2500 ασθενείς και να γνωρίζει τα προσωπικά δεδομένα όλων αυτών με επάρκεια. Άρα ήρθε η ώρα που αυτός ο αριθμός πρέπει να μειωθεί».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι «πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να ανταμείβει την ποιότητα και την πρόληψη και να υπάρχει μία τακτική ετήσια εξέταση».

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, δήλωσε ότι «οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν για το ΓεΣΥ περισσότερο από €2 δισεκατομμύρια τον χρόνο, κι όμως έχουμε λίστες αναμονής, έχουμε υπηρεσίες που δεν είναι εντεταγμένες στο ΓεΣΥ, έχουμε σοβαρά προβλήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

«Το ΓεΣΥ είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τις αδυναμίες του. Σημαίνει ότι τις εντοπίζουμε και τις διορθώνουμε», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ