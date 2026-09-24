Πεζοπορία, ποδηλασία και αυθεντικές εμπειρίες: Το νέο στοίχημα για το Τρόοδος

Ο Υφυπουργός Τουρισμού χαιρέτησε τη θεματική ημερίδα «Ορεινές Περιοχές, Ειδικές Μορφές Τουρισμού και Κοινοτική Ανθεκτικότητα», που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, στον Αγρό, στο πλαίσιο των Mountain Games Cyprus 2026.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΤΠ, συγχαίροντας το Ινστιτούτο MountMed, το οποίο συντονίζει, με τη συνεργασία δέκα συνεργαζόμενων φορέων, τη διοργάνωση, με κεντρικό μήνυμα «Healthy Lifestyles for All», ο κ. Κουμής σημείωσε ότι για τέσσερις ημέρες και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, το Τρόοδος, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO, φιλοξενεί 35 δράσεις σε οκτώ χωριά του.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά και η Κυβέρνηση ευρύτερα, συνέχισε, επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχρονική αξία της αυθεντικότητας, η οποία «αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον τομέα του τουρισμού».

Σημείωσε πως στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2035, ο τουρισμός φύσης και υπαίθρου και ο πολιτιστικός τουρισμός ορίζονται ως εμπλουτιστικές ειδικές μορφές τουρισμού, με προεξέχουσα θέση να κατέχουν τα μονοπάτια της φύσης.

Ο Κώστας Κουμής ανέφερε ότι οι ειδικές μορφές τουρισμού αποτελούν το κλειδί για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, για τη διάχυση των τουριστικών ροών στην ενδοχώρα και για την εδραίωση της Κύπρου ως ολόχρονου προορισμού.

Πρόσφατες μελέτες, σημείωσε, καταδεικνύουν ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο την επαφή με τη φύση, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τις εμπειρίες που τους φέρνουν κοντά στον ντόπιο πληθυσμό, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως «το Τρόοδος, με τα μονοπάτια του, τα κρασοχώρια, το Γεωπάρκο και τα μνημεία της UNESCO, διαθέτει όλα τα εφόδια για να ανταποκριθεί σ’ αυτή τη ζήτηση».

Γι’ αυτό, συνέχισε, «προωθούμε τον περιπατητικό και τον ποδηλατικό τουρισμό, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Δασών, για τη δημιουργία και σήμανση διαδρομών και την αναβάθμιση των υποδομών δασικής αναψυχής», ενώ χαρακτήρισε ως σημαντικό βήμα, προς αυτή την κατεύθυνση, τη δημοσίευση, από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, του Κυπριακού Προτύπου CYS 550:2025 για τον Σχεδιασμό, την Κατασκευή, τη Σήμανση και τη Διαχείριση Πεζοπορικών Μονοπατιών.

«Για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικού προτύπου, καθορίζονται τα κριτήρια για τα γενικά χαρακτηριστικά και τον βαθμό δυσκολίας των μονοπατιών μας, καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη σήμανση και τη διαχείρισή τους», συμπλήρωσε.

Στόχος, τόνισε, είναι μονοπάτια ασφαλή, προσβάσιμα και καλά συντηρημένα, που αναδεικνύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον κάθε περιοχής και προσφέρουν μια ποιοτικότερη εμπειρία σε κάθε πεζοπόρο.

Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε πως ως μέλος της Ομοσπονδίας European Hiking, «εργαζόμαστε για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κριτηρίων πιστοποίησης ‘Leading Quality Trails – Best of Europe’, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση του πρώτου κυπριακού μονοπατιού μεγάλων αποστάσεων».

Ως προς τούτο, ανέφερε, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στα Σπήλια, θα πραγματοποιηθεί, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, το διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι «Leading Quality Trails – Best of Europe», που επικεντρώνεται στις ημερήσιες πεζοπορικές διαδρομές. Το εργαστήρι, συνέχισε, θα μεταφέρει σε εκπροσώπους τοπικών αρχών, αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων τουρισμού την τεχνογνωσία για την αξιολόγηση και την αναβάθμισή τους, ως πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την πιστοποίησή τους. Απώτερος στόχος μας, σημείωσε, είναι να προχωρήσει η πιστοποίηση τριών έως τεσσάρων ημερήσιων διαδρομών εντός του Γεωπάρκου Τροόδους.

Επισημαίνοντας ότι μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία αποκτά την πραγματική της αξία όταν οδηγεί τον επισκέπτη στους ανθρώπους, στα προϊόντα και στις παραδόσεις κάθε τόπου, ο κ. Κουμής είπε πως το Υφυπουργείο επιδιώκει αυτή τη σύνδεση μέσα από την κυκλική διαδρομή «Heartland of Legends», όπου οι δραστηριότητες υπαίθρου, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, η αναρρίχηση και η πτηνοπαρατήρηση, συναντούν θεματικές ιστορίες εμπνευσμένες από τις αγροτικές ασχολίες του τόπου μας.

Στην ίδια λογική, πρόσθεσε, εντάσσονται το «Taste Cyprus» και οι Οινικές Διαδρομές, που συνδέουν τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή και την γαστρονομία, ώστε το όφελος να παραμένει στις ίδιες τις κοινότητες.

Υπενθύμισε, παράλληλα, το θεσμό των «Χριστουγεννιάτικων Χωριών», τα οποία «δίνουν στον επισκέπτη ένα ακόμη λόγο να επιλέξει τα ορεινά τον χειμώνα, συνδυάζοντας την εορταστική εμπειρία με τη χειμωνιάτικη φύση, την διαμονή και την φιλοξενία της ορεινής Κύπρου».

Στο χαιρετισμό του, ο Κώστας Κουμής μίλησε και για τη σημασία που αποδίδεται σε θέματα προσβασιμότητας, «την οποία δεν αντιμετωπίζουμε ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως θεμελιώδες στοιχείο ποιότητας, ισότητας και κοινωνικής ευθύνης».

Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέχισε, «λειτουργούμε ή έχουμε λειτουργήσει σχέδια χορηγιών για τη βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και υποδομών ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και για τη δημιουργία εγκαταστάσεων υγείας, ευεξίας και προσβασιμότητας σε τουριστικά καταλύματα, ενώ έχουμε ήδη καταγράψει πέραν των 300 σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, προσβάσιμων σε άτομα με διαφόρων ειδών αναπηρίες».

Είναι γι αυτό, όπως είπε, που το Υφυπουργείο παρακολουθεί την πρακτική εμπειρία της Ιταλίας (Italian Hiking Federation), στην αξιολόγηση και πιστοποίηση προσβάσιμων μονοπατιών, στην εκπαίδευση συνοδών και στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για άτομα με κινητική αναπηρία.

Αναφερόμενος στα έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημείωσε ότι στη 2η Προκήρυξη του «Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών», ολοκληρώθηκαν 152 έργα, με το συνολικό ποσό που διατέθηκε να ανέρχεται στα €7 εκατομμύρια. Πρόσθεσε ότι στην ίδια Προκήρυξη για την αναβάθμιση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων σε ύπαιθρο, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, εγκρίθηκαν για χορηγία 46 επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό €6,9 εκατομμύρια, ενώ μέσω του Σχεδίου για την αναβάθμιση χώρων εστίασης και καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής εντός του 2025 χορηγήθηκαν €1,3 εκατομμύρια.

Διαβεβαιώνοντας για τη στήριξη της υπαίθρου, η οποία «αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, με στόχο οι ορεινές μας κοινότητες να παραμείνουν ζωντανές και να προσελκύσουν ξανά νέους ανθρώπους», ο Υφυπουργός Τουρισμού υπενθύμισε ότι ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων συντονίζει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων, «στην οποία ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο», ενώ το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027 στηρίζει την τοπική παραγωγή, «που αποτελεί τη βάση της γαστρονομικής μας ταυτότητας».

Αξιοσημείωτο, πρόσθεσε, είναι και το γεγονός ότι, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, που εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, υπογραμμίζουν την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους αγροτικούς, ορεινούς και απομακρυσμένους προορισμούς, αλλά και να προωθηθούν προσβάσιμα και συμπεριληπτικά μοντέλα τουρισμού και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που διαπιστώνω ότι η σημερινή ημερίδα κινείται ακριβώς σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Καταληκτικά, ο Υφυπουργός Τουρισμού εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέσα από την ημερίδα και με τη συμβολή των Ευρωπαίων εταίρων, δίνεται η ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων, καλών πρακτικών και χάραξης μιας κοινής πυξίδας «για έναν ορεινό τουρισμό που σέβεται την ταυτότητα κάθε τόπου και αφήνει ουσιαστικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ