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Το Cyberness ταξιδεύει στην Άγρια Δύση αυτόν τον Οκτώβριο

 24.09.2026 - 12:14
Το Cyberness ταξιδεύει στην Άγρια Δύση αυτόν τον Οκτώβριο

Το επόμενο Cyberness αλλάζει σκηνικό και μεταφέρει την ατμόσφαιρα της Άγριας Δύσης στην καρδιά της Λεμεσού. Αυτόν τον Οκτώβριο, το Kolla υποδέχεται ένα θεματικό διήμερο με western αισθητική, μουσική, δημιουργία και όλα όσα έχουν κάνει το event σημείο συνάντησης για την πόλη.

Το Cyberness: Wild West Market θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, από τις 16:00 έως τις 23:00 και τις δύο ημέρες. Για δύο απογεύματα και βράδια, η Kolla μεταμορφώνεται σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα Άγριας Δύσης, όπου η τοπική δημιουργικότητα, η μουσική, το φαγητό και η ψυχαγωγία συναντιούνται.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερους από 150 τοπικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς, με επιλογές που περιλαμβάνουν χειροποίητες δημιουργίες, μόδα, τέχνη και πρωτότυπα προϊόντα. Ανάμεσα στις αγορές τους, θα μπορούν να απολαύσουν street food και γλυκά, να επισκεφθούν τα bars για cocktails και ποτά ή να μείνουν για τα DJ sets και τις ζωντανές εμφανίσεις που θα δώσουν τον ρυθμό στο διήμερο.

Η εμπειρία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους πάγκους του market. Εγκαταστάσεις και θεματικοί χώροι εμπνευσμένοι από την Άγρια Δύση θα μεταμορφώσουν την εικόνα και την ατμόσφαιρα του Kolla, ενώ workshops και δημιουργικές δραστηριότητες θα δώσουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά. Παράλληλα, θα λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένη παιδική ζώνη, με οικογενειακή ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθιστώντας το διήμερο κατάλληλο για επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Η είσοδος είναι δωρεάν και τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να ντυθούν στο πνεύμα της Άγριας Δύσης. Είτε έρθουν για να εξερευνήσουν το market είτε για να απολαύσουν το φαγητό είτε για να μείνουν μέχρι αργά για τη μουσική, θα έχουν πολλά να ανακαλύψουν και να απολαύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Στον πυρήνα του Cyberness βρίσκεται μια απλή ιδέα: να προσφέρει στους ανεξάρτητους δημιουργούς έναν χώρο όπου μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να γίνουν γνωστοί σε ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας παράλληλα μια εμπειρία που προσκαλεί τον κόσμο να συμμετέχει, να ανακαλύπτει και να περνά όμορφα. Το θέμα αλλάζει σε κάθε διοργάνωση, όμως ο συνδυασμός δημιουργικότητας, κοινότητας και ψυχαγωγίας παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της ταυτότητας του Cyberness.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εκθέτες σε μελλοντικές διοργανώσεις, περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ:
https://kolla.com/cybernessmarket/

Για νέα και το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων, ακολουθήστε την Kolla στο Instagram:
https://www.instagram.com/kolla.cy/

 

 

Cyberness Goes Wild West This October

Limassol is heading west this October as Cyberness brings a two-day market inspired by the spirit, colour and character of the Wild West to Kolla.

The Cyberness: Wild West Market will take place on October 3 and 4, 2026, from 16:00 to 23:00 each day. Across the two evenings, Kolla will become a Western-inspired space where local creativity, music, food and entertainment come together.

Visitors will be able to explore more than 150 local shops and makers, discovering everything from handmade pieces and independent designs to fashion, art and original products. Between browsing the stalls, they can stop for street food and desserts, visit the bars for cocktails and drinks, or stay for the DJs and live performances shaping the soundtrack of the weekend.

The experience will reach beyond the market stalls. Wild West installations and themed areas will change the look and feel of the venue, while workshops and creative activities will give visitors the chance to get involved. A dedicated children’s zone and family entertainment will also run throughout the event, making the weekend open to visitors of all ages.

Entry is free, pets are welcome, and visitors are encouraged to come dressed for the occasion. Whether browsing the market, enjoying the food or staying for the music, there will be plenty to experience throughout the evening.

At the heart of Cyberness is a simple idea: giving independent creators a place to be discovered while creating an experience people genuinely want to spend time in. The theme may change with every edition, but the mix of creativity, community and entertainment remains central to what Cyberness has become.

For those interested in participating as vendors in future editions, more information and applications are available here:

https://kolla.com/cybernessmarket/

For updates and the full events calendar, follow Kolla on Instagram:

https://www.instagram.com/kolla.cy/

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