Στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2027 - Πλεόνασμα, ανάπτυξη και μείωση του χρέους

«Είναι υπέρτατη νομοθετική πράξη ο προϋπολογισμός. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, την επίδοση του προϋπολογισμού. Το αναμένουμε για να μπορέσουμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουν οι εργασίες της Επιτροπής Οικονομικών», ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

«Θα είναι μία δύσκολη περίοδος μέχρι και τον Δεκέμβρη που θα έχουμε τη ψήφιση, όμως θέλουμε να έχουμε αυτήν τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων. Στο τέλος της μέρας θέλουμε ακριβώς να δούμε ότι ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα που αναμένουν οι πολίτες, είτε πρόκειται για έργα, είτε πρόκειται για πολιτικές, οπότε κύριε Υπουργέ των Οικονομικών έχουμε δουλειά να κάνουμε», συμπλήρωσε.

«Είμαι σήμερα εδώ για να σας παραδώσω τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ένας προϋπολογισμός ισορροπημένος, ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει καταρτιστεί σταθμίζοντας τις πολλές γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Όπως σημείωσε, «ο στόχος είναι να θωρακίσουμε την οικονομία μας κατ’ επέκταση την κοινωνία μας».

Ο Υπουργός είπε ότι ο προϋπολογισμός «περιλαμβάνει αυξημένες δαπάνες για την ανάπτυξη, είναι ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικός και ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να έχουμε πλεονάσματα στην γενική κυβέρνηση, να έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στο 2,9% παρά τις αντίξοες συνθήκες».

Τόνισε ότι ο απώτερος στόχος της Κυβέρνησης «είναι το οποιοδήποτε όφελος προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης να μετακυλίεται στην κοινωνία μας, στους πολίτες μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες».

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτας συμφώνησε με τον Υπουργό αναφέροντας ότι «αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας».

Σημείωσε πως «η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και με εξωγενείς κρίσεις, οπόταν η δημοσιονομική πειθαρχία είναι θέσφατο και αυτή πρέπει να διατηρηθεί. Παρόλα ταύτα, όμως από τη στιγμή που προκύπτουν πλεονάσματα, πρέπει να δούμε πώς βοηθάμε τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και αυτά ακριβώς θα εξετάσουμε».

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμπίπτουν οι απόψεις μας και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη συνεργασία που είχαμε πάντα με την Βουλή για να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμο τον προϋπολογισμό για να συνεχίσει η οικονομία μας να εργάζεται».

Κληθείσα να σχολιάσει την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις αναφορές του Υπουργού Οικονομικών σε σχέση με τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, μεταξύ άλλων για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, η Πρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι «εδώ είμαστε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, το θέμα στην ατζέντα σήμερα είναι η επίδοση του προϋπολογισμού».

Σημείωσε πως «στην πολιτική όμως δικαιούμαστε να εκφράζουμε τις απόψεις μας, όπως στην προκείμενη έπραξε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Τα θέματα δεν είναι ποτέ προσωπικά, είναι εξόχως πολιτικά, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο σοβαρότατο ζήτημα, όπως είναι το GSI».

«Η θέση μας είναι δεδομένη, αντιλαμβάνομαι, είναι και η θέση του Υπουργού. Τώρα αναμένεται να δούμε πώς θα πράξει η Κυβέρνηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να κινηθεί με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς κατά τη δική μας άποψη», συμπλήρωσε η κ. Δημητρίου.

«Βεβαίως με ενδιαφέρει όπως και τον κάθε πολίτη η άποψη του Υπουργού των Οικονομικών και στο τέλος της μέρας μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσουν ή όχι τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο και θέλουμε επιτέλους να έχουμε μία καθαρή απάντηση», κατέληξε η Πρόεδρος της Βουλής.

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι «το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι σήμερα είναι μία σημαντική μέρα, η κατάθεση του προϋπολογισμού ενός προϋπολογισμού, του τέταρτου προϋπολογισμού που κάνει αυτή η Κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε «δημιουργεί πλεονάσματα, δημιουργεί ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μειώνει το δημόσιο χρέος».

«Με τον προϋπολογισμό που μόλις έχω καταθέσει στην κυρία Πρόεδρο, η εκτίμηση είναι ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 45,6% και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να προσφέρουμε ακόμα πιο πολλά οφέλη στους συμπολίτες».

Ερωτηθείς ο Υπουργός εάν η Κυβέρνηση θα λάβει επιπρόσθετα κοινωνικά μέτρα, ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι «η Κυβέρνηση έχει βάλει αρκετά μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να είσαστε βέβαιοι ότι τη δεδομένη στιγμή που θα κριθεί ότι πρέπει να επέμβουμε, είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε και πρόσθετα μέτρα».

Τέλος, σε ερώτηση για το κονδύλι που υπάρχει στον προϋπολογισμό για το GSI, ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι «είναι τα 25 εκατομμύρια ευρώ που βάζουμε κάθε χρόνο».

ΚΥΠΕ