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ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Εάν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα»

 24.09.2026 - 15:12
Καρυστιανού: «Εάν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα»

Τη σκέψη της να φύγει από τη χώρα, στην περίπτωση που το κόμμα της δεν μπει στη Βουλή, αποκάλυψε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο Mega.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει (σ.σ. η πολιτική)», είπε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει... να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται», συμπλήρωσε.

 «Η κάθοδός μου στην πολιτική δεν έχει στοιχίσει στο κίνημα των Τεμπών»

Στην ερώτηση εάν έχει μετανιώσει την κάθοδό της στην πολιτική, καθώς πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι έβλαψε το κίνημα των Τεμπών, η ίδια απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι έχει στοιχίσει στο κίνημα των Τεμπών, με την έννοια του ότι για μένα είναι η εξέλιξη του κινήματος των Τεμπών. Δηλαδή το κίνημα των Τεμπών έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που ήταν να γίνουν και από εκεί και πέρα βρίσκεται σε αναμονή. Επειδή όμως πραγματικά οι προοπτικές δεν είναι καλές για να αποδοθεί δικαιοσύνη, βλέπετε και την αλαζονεία και την έπαρση που υπάρχει στους πολιτικούς, οι οποίοι δε φοβούνται καθόλου ότι μπορεί πραγματικά να χρειαστεί να λογοδοτήσουν ή ακόμα χειρότερα να τιμωρηθούν, κατεβαίνουν κανονικά σε προεκλογική περίοδο, ζουν πραγματικά στον κόσμο τους. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, ήταν η κάθοδος στην πολιτική προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα».

«Είναι συνήθης πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στον Άδωνι Γεωργιάδη και στις δηλώσεις του περί κβαντικής ιατρικής και πλασμαφαίρεσης.

«Είναι συνήθης πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα, στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούνε να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα».

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Είναι συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και φυσικά επειδή είναι παρεμβατική ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάματος όπως αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα», πρόσθεσε.

Πηγή: lifo.gr

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