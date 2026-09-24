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ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης - Δικηγόροι αρνούνταν να τον αναλάβουν

 24.09.2026 - 14:08
Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης - Δικηγόροι αρνούνταν να τον αναλάβουν

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει σήμερα (24.09.2026) ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη.

Ο 27χρονος δράστης πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης, με σκοπό να απολογηθεί για την άγρια γυναικοκτονία. Υποστήριξε για ακόμα μία φορά πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με σκοπό να συναντήσει την Πηνελόπη για οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους.

Φέρεται να ισχυρίστηκε πως του χρωστούσε 2.000 ευρώ αν και το περιβάλλον της Πηνελόπης αρνείται την συγκεκριμένη θεωρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί με καθυστέρηση συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία του.

Υπενθυμίζεται πως το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει είναι βαρύ. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Λίγες ώρες μετά τη γυναικοκτονία και αφού ο δράστης έπαιξε «θέατρο» και σκηνοθέτησε ληστεία, ομολόγησε στις αρχές τον τρόπο που της αφαίρεση τη ζωή.

Ο δράστης της μαχαίρωσε τουλάχιστον 15 φορές σε όλο της το σώμα, με το μοιραίο χτύπημα να την βρίσκει στον λαιμό.

Η σορός της έφερε και ένα αμυντικό τραύμα – γεγονός που αποδεικνύει πως η νεαρή δεν πρόλαβε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Newsit.gr

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