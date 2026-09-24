Όλα λάθος: Διαρρήκτης στη Ρόδο μπήκε να κλέψει με... σάντουιτς στο χέρι, βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει τα λεφτά

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ο άνδρας πλησίασε το κατάστημα και προσπάθησε να παραβιάσει την τζαμαρία, σπρώχνοντάς την με δύναμη. Τελικά κατάφερε να τη σπάσει, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του, χωρίς όμως να εγκαταλείψει την προσπάθειά του.

Το τσιγάρο και η επιστροφή

Μόλις μπήκε στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε προς την ταμειακή μηχανή. Εκεί διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη και είχε μέσα χρήματα. Στο ένα χέρι, ωστόσο, κρατούσε ένα σάντουιτς, το οποίο φαίνεται πως δεν είχε καμία διάθεση να αποχωριστεί.

Ο διαρρήκτης πήρε τόσο τα κέρματα όσο και τα χαρτονομίσματα, όμως όταν βγήκε από το κατάστημα έφυγε έχοντας μαζί του μόνο τα κέρματα. Τα χαρτονομίσματα έμειναν πίσω στην ταμειακή.

Αντί να συνεχίσει αμέσως την προσπάθεια διαφυγής, κάθισε έξω από το κατάστημα και άναψε ένα τσιγάρο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Λίγο αργότερα φαίνεται να αντιλαμβάνεται το λάθος του και επιστρέφει στο εσωτερικό.

Αυτή τη φορά παίρνει τα χαρτονομίσματα και τα μετράει ένα προς ένα πριν αποχωρήσει οριστικά. Η διάρρηξη, τουλάχιστον από πλευράς λείας, είχε ολοκληρωθεί.

Όχι όμως και η λίστα με τα πράγματα που άφησε πίσω.

Το σάντουιτς που είχε μαζί του σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης έμεινε τελικά στο κατάστημα. Έτσι, ο δράστης κατάφερε να φύγει με τα χρήματα, αλλά να ξεχάσει το φαγητό του, αφού προηγουμένως είχε κάνει και ένα διάλειμμα για τσιγάρο.

Gazzetta.gr