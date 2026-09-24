«Όσο ζω Μαζώ - Διανυκτερεύω»: Viral σταυρός φαρμακείου στην Ελλάδα αφιερωμένος στον Γιώργο Μαζωνάκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφία

Έναν ιδιαίτερο τρόπο φαίνεται πως βρήκε φαρμακείο στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου για να ενημερώσει τους κατοίκους ότι βρίσκεται σε διανυκτέρευση.

Ο φαρμακοποιός, που όπως φαίνεται είναι φαν του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφάσισε να το αποδείξει με έναν αρκετά ευφάνταστο τρόπο, και έτσι, στον φωτεινό σταυρό LED του φαρμακείου, που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των πολιτών, εκτός από το όνομα και την περιοχή όπου βρίσκεται το φαρμακείο, εμφανίζεται και η χαρακτηριστική φράση «Όσο Ζω Μαζώ».

Ο φωτεινός σταυρός που δεν πέρασε απαρατήρητος

Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν πέρασε απαρατήρητο και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε χαμόγελα σε όσους το αντίκρισαν, καθώς συνδυάζει με έναν πρωτότυπο τρόπο την ενημέρωση για τη λειτουργία του φαρμακείου με την αγάπη για τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Και αν υπάρχει ένα τραγούδι που θα μπορούσε να «δέσει» ιδανικά με την περίσταση, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Διανυκτερεύω», μια λέξη που, σε αυτή την περίπτωση, αποκτά κυριολεκτική σημασία, αλλά ταυτόχρονα παραπέμπει και στο γνωστό τραγούδι του Μαζωνάκη.

Έτσι, ένας απλός φωτεινός σταυρός φαρμακείου μετατράπηκε για λίγο σε έναν διαφορετικό μουσικό χαιρετισμό προς τον αγαπημένο καλλιτέχνη, τραβώντας τα βλέμματα και χαρίζοντας μια ξεχωριστή πινελιά στη νυχτερινή εικόνα της περιοχής.

Πηγή: gazzetta.gr