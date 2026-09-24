Χριστοδουλίδης από Νέα Υόρκη: «Αδιάλειπτες προσπάθειες» της Κύπρου για ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Κόλπου

Τη μεγάλη σημασία της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και κρατών του Κόλπου επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Europe-Gulf Forum που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Το φόρουμ, που συνδιοργανώνουν οι Antenna Group και Atlantic Council, έχει ως θέμα την «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Μιλώντας στο Φόρουμ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, μετά από χρόνια παρότρυνσης από την Κύπρο και την Ελλάδα, η ηγεσία της ΕΕ αποδίδει πλέον ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή του Κόλπου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε πρόσφατα τη διεξαγωγή της δεύτερης συνόδου των ηγετών των κρατών της ΕΕ και του Κόλπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο μήνα στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Κύπρος εργάζεται αδιάλειπτα για την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αναφέροντας ως τομείς συνεργασίας τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων, τη συνδεσιμότητα και τη ναυτιλιακή ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η προτεραιοποίηση της ενίσχυσης των σχέσεων κατά την πρόσφατη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την, για πρώτη φορά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λευκωσίας.

Η ασφάλεια στον Κόλπο και η ναυτιλία

Αναφερόμενος στην κατάσταση ασφαλείας στον Κόλπο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι επηρεάζει άμεσα και την Ευρώπη, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου και της ενέργειας.

Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκαν την περιοχή κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών την περασμένη Άνοιξη, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η κατάσταση καταδεικνύει την ευαλωτότητα της ασφάλειας των ναυτιλιακών διαδρόμων, σημειώνοντας πως στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει αμιγώς τοπική κρίση, καθώς οι συνέπειές της μπορούν να έχουν παγκόσμιες προεκτάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Κύπρου ως ναυτιλιακής χώρας, σημειώνοντας ότι διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και τον ενδέκατο παγκοσμίως.

«Συνεπώς, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις αρχές του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα είναι επιβεβλημένη», τόνισε.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη σημασία των διεθνών συνεργειών, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίηση του οικονομικού και εμπορικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα και στη συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης, Κόλπου και Ανατολικής Μεσογείου.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ Αλί Αλ Θαγουάντι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, καθώς και Υπουργοί Εξωτερικών κρατών και ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών.