Το μήνυμα Χριστοδουλίδη στον Γκουτέρες: «Ακλόνητη δέσμευσή μου η επανένωση της Κύπρου»

Ο Πρόεδρος υπέγραψε σήμερα το Βιβλίο Επισκεπτών των Ηνωμένων Εθνών, στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στο μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς ο ΓΓ των ΗΕ πλησιάζει στην ολοκλήρωση της θητείας του, αναφερόμενος στις προσπάθειές του για επανένωση της Κύπρου.

Όπως έγραψε, η επίτευξη μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, θα αποτελούσε κληροδότημα της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για ενεργό εμπλοκή στις προσπάθειες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και στην επανένωση της Κύπρου.

«Προς αυτόν τον σκοπό επαναβεβαιώνω την ακλόνητη μου δέσμευση να εμπλακώ ενεργά προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και της επανένωσης της Κύπρου», ανέφερε στο μήνυμά του.