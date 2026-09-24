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ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO - Συγκινεί η εξομολόγηση της συζύγου του Σουμάχερ - «Όταν ακούω το τραγούδι μας κλαίω μόνη μου»

 24.09.2026 - 22:57
VIDEO - Συγκινεί η εξομολόγηση της συζύγου του Σουμάχερ - «Όταν ακούω το τραγούδι μας κλαίω μόνη μου»

Για το σοβαρό ατύχημα του συζύγου της, Μίκαελ Σουμάχερ, και τη ζωή της μετά από αυτό, μίλά στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, η σύζυγός του, Κορίνα.

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές που η ίδια μιλά δημόσια, μετά το ατύχημα που υπέστη ο θρύλος της Formula 1, τον Δεκέμβριο του 2013, σε πίστα σκι.

Το νέο ντοκιμαντέρ, «Schumacher '94: The Birth of a Legend», επικεντρώνεται κυρίως στην εμβληματική σεζόν του 1994, όταν ο Σουμάχερ κατέκτησε το πρώτο από τα επτά παγκόσμια πρωταθλήματα της καριέρας του. Σε αυτό παρουσιάζονται και στιγμές από τη σχέση του με τη σύζυγό του, από τη γνωριμία τους στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι το ατύχημα.

Σε αυτή τη σπάνια εξομολόγηση που κάνει μπροστά στις κάμερες, η Κορίνα αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους και αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Rush Rush» της Πόλα Αμπντούλ είχε ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι. «Αυτό ήταν το τραγούδι μας τότε. Όταν το ακούω σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο, κλαίω μόνη μου» είπε χαρακτηριστικά.

Στο ντοκιμαντέρ δεν γίνεται αναφορά στη σημερινή κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ, ωστόσο η Κορίνα εμφανίζεται συγκινημένη όταν μιλά για τη χρονιά του 1994 και τις μεγάλες επιτυχίες του. «Η καρδιά μου χτυπά για εκείνον όταν κερδίζει. Και όταν χάνει. Η καρδιά μου είναι πάντα εκεί» λέει. «Όταν είσαι με κάποιον που ανυπομονείς να δεις κάθε μέρα, είναι υπέροχο».

Από το ατύχημα το 2013, όπου υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, η οικογένεια Σουμάχερ έχει επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα κάθε πληροφορία για την πορεία της αποκατάστασής του. Σε ντοκιμαντέρ του 2021, η Κορίνα είχε δηλώσει πως ο Μίκαελ «είναι εδώ, διαφορετικός, αλλά είναι εδώ», υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να τον στηρίζει. «Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε και τώρα εμείς προστατεύουμε τον Μίκαελ», είχε αναφέρει.

Η Κορίνα Σουμάχερ βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον σύζυγό της, έχοντας αναλάβει την κύρια φροντίδα του, με τη βοήθεια ομάδας νοσηλευτών και θεραπευτών που βρίσκονται κοντά του όλο το 24ωρο. Παράλληλα, έχει επιλέξει να προστατεύσει αυστηρά την ιδιωτικότητά του, αποφεύγοντας δημόσιες τοποθετήσεις για την κατάσταση της υγείας του.

Δείτε trailer του ντοκιμαντέρ

 

Πηγή: newsbomb.gr

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