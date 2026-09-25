Σοκαριστικό περιστατικό: Άγρια επίθεση σε 45χρονη εκπαιδευτικό έξω από δημοτικό - Χειροπέδες σε 40χρονη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με βάση καταγγελία που υπέβαλε η εκπαιδευτικός, χθες στις 9:45 το πρωί αυτή δέχθηκε λεκτική επίθεση από 40χρονη έξω από τη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί και στη συνέχεια κτύπημα στο πρόσωπο με το χέρι.

Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έπεσε στο έδαφος, όπου φέρεται να δέχθηκε κλωτσιές, ενώ ακολούθως η 40χρονη φέρεται να της έσπασε τα γυαλιά μυωπίας που φορούσε.

Με βάση τις πληροφορίες που διερευνά η Αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρονται να είχαν οικονομική διαφορά για διάφορα είδη τα οποία είχε αγοράσει η εκπαιδευτικός από επιχείρηση της 40χρονης και οι δυο τους συναντήθηκαν χθες το πρωί έξω από τη σχολική μονάδα, προκειμένου, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, να συζητήσουν και να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά.

Μετά την καταγγελία η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη της 40χρονης, βάσει δικαστικού εντάλματος. Αυτή ανακρίθηκε και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κακόβουλης ζημιάς. Αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτώς για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 45χρονη εκπαιδευτικός μετέβη μετά το περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Όπως διαπιστώθηκε από τον επί καθήκοντι ιατρό έφερε μώλωπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Πηγή: ΚΥΠΕ