Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοκαριστικό περιστατικό: Άγρια επίθεση σε 45χρονη εκπαιδευτικό έξω από δημοτικό - Χειροπέδες σε 40χρονη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκαριστικό περιστατικό: Άγρια επίθεση σε 45χρονη εκπαιδευτικό έξω από δημοτικό - Χειροπέδες σε 40χρονη

 25.09.2026 - 09:51
Σοκαριστικό περιστατικό: Άγρια επίθεση σε 45χρονη εκπαιδευτικό έξω από δημοτικό - Χειροπέδες σε 40χρονη

Υπόθεση επίθεσης σε βάρος 45χρονης εκπαιδευτικού έξω από δημοτικό σχολείο σε κοινότητα της επαρχίας Πάφου διερευνά η Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθη ως ύποπτη 40χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με βάση καταγγελία που υπέβαλε η εκπαιδευτικός, χθες στις 9:45 το πρωί αυτή δέχθηκε λεκτική επίθεση από 40χρονη έξω από τη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί και στη συνέχεια κτύπημα στο πρόσωπο με το χέρι.

Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έπεσε στο έδαφος, όπου φέρεται να δέχθηκε κλωτσιές, ενώ ακολούθως η 40χρονη φέρεται να της έσπασε τα γυαλιά μυωπίας που φορούσε.

Με βάση τις πληροφορίες που διερευνά η Αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρονται να είχαν οικονομική διαφορά για διάφορα είδη τα οποία είχε αγοράσει η εκπαιδευτικός από επιχείρηση της 40χρονης και οι δυο τους συναντήθηκαν χθες το πρωί έξω από τη σχολική μονάδα, προκειμένου, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, να συζητήσουν και να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά.

Μετά την καταγγελία η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη της 40χρονης, βάσει δικαστικού εντάλματος. Αυτή ανακρίθηκε και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κακόβουλης ζημιάς. Αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτώς για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 45χρονη εκπαιδευτικός μετέβη μετά το περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Όπως διαπιστώθηκε από τον επί καθήκοντι ιατρό έφερε μώλωπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυπριακό: Στο τραπέζι το ενδεχόμενο Τριμερούς – Σε στάση αναμονής η Λευκωσία (VIDEO)
Δεν πίστευαν στα μάτια τους: Βγήκε για περίπατο με τον… απρόσμενο συνοδό - Δείτε φωτογραφία
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του με 1.000.000 ευρώ - Πού παίχτηκε το δελτίο
«Ένα ζευγάρι μάτια στην άλλη άκρη του κινητού» - Πώς το Be My Eyes βοηθά άτομα με οπτική αναπηρία στην Κύπρο
Συναγερμός μετά από έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε παλιό σπίτι στη Λυσικράτους
Θάνατος Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τη μέθη πριν την πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για μιδαζολάμη, Anexate και προποφόλη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σπάνιο χάρισμα: Ένας 16χρονος θυμάται σχεδόν τα πάντα από τη νηπιακή ηλικία του

 25.09.2026 - 09:44
Επόμενο άρθρο

«Το είδα να καταρρέει μπροστά μου»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την έκρηξη στη Πλάκα

 25.09.2026 - 09:53
Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κινήθηκε γύρω από το Κυπριακό, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά και τον ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

  •  25.09.2026 - 06:25
Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

  •  25.09.2026 - 06:22
Κυπριακό: Στο τραπέζι το ενδεχόμενο Τριμερούς – Σε στάση αναμονής η Λευκωσία (VIDEO)

Κυπριακό: Στο τραπέζι το ενδεχόμενο Τριμερούς – Σε στάση αναμονής η Λευκωσία (VIDEO)

  •  25.09.2026 - 09:03
Σοκαριστικό περιστατικό: Άγρια επίθεση σε 45χρονη εκπαιδευτικό έξω από δημοτικό - Χειροπέδες σε 40χρονη

Σοκαριστικό περιστατικό: Άγρια επίθεση σε 45χρονη εκπαιδευτικό έξω από δημοτικό - Χειροπέδες σε 40χρονη

  •  25.09.2026 - 09:51
«Το είδα να καταρρέει μπροστά μου»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την έκρηξη στη Πλάκα

«Το είδα να καταρρέει μπροστά μου»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την έκρηξη στη Πλάκα

  •  25.09.2026 - 09:53
Νέα δεδομένα για τους ΣΥΟΠ: 400 θέσεις ανέλιξης και αυξημένα επιδόματα

Νέα δεδομένα για τους ΣΥΟΠ: 400 θέσεις ανέλιξης και αυξημένα επιδόματα

  •  25.09.2026 - 10:15
Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια Χαρτσιώτη: «Διαχρονικά οι Επίτροποι είχαν ασφάλεια» - Η νέα διαδικασία της Αστυνομίας

Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια Χαρτσιώτη: «Διαχρονικά οι Επίτροποι είχαν ασφάλεια» - Η νέα διαδικασία της Αστυνομίας

  •  25.09.2026 - 08:57
«Ένα ζευγάρι μάτια στην άλλη άκρη του κινητού» - Πώς το Be My Eyes βοηθά άτομα με οπτική αναπηρία στην Κύπρο

«Ένα ζευγάρι μάτια στην άλλη άκρη του κινητού» - Πώς το Be My Eyes βοηθά άτομα με οπτική αναπηρία στην Κύπρο

  •  25.09.2026 - 06:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα