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ΕΛΛΑΔΑ

«Το είδα να καταρρέει μπροστά μου»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την έκρηξη στη Πλάκα

 25.09.2026 - 09:53
«Το είδα να καταρρέει μπροστά μου»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την έκρηξη στη Πλάκα

Για έντονη οσμή που προηγήθηκε της έκρηξης στο παλιό διώροφο κτήριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα κάνουν λόγο κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη, που σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί, προκάλεσε την μερική πτώση του κτηρίου και φέρεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

«Είδα το κτήριο να καταρρέει, υπήρχε οσμή»

Όπως προαναφέρθηκε, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έντονη οσμή πριν από το περιστατικό.

«Βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτήριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια έσπασαν. Ήταν μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλε έξω. Στην αρχή λέγανε ότι έγινε από βόμβα σε αμάξι, μετά μας είπαν ότι έγινε από υγραέριο», είπε εργαζόμενη στην περιοχή μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ απάντησε θετικά σε ερώτηση που της έγινε για το εάν υπήρχε έντονη οσμή πριν σημειωθεί το περιστατικό.

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«Ήταν δυνατός ο κρότος, δεν χτυπήσαμε, γλιτώσαμε. Μύριζε σαν υγραέριο, σαν γκάζι και υπήρχε καπνός. Είδα έναν παππού κάτω στην είσοδο που είχε χτυπήσει στο κεφάλι [...]. Υπάρχουν τρεις τραυματίες. Το δικό μας, το ένα διαμέρισμα, έχει διαλυθεί», σημείωσε άλλη μια γυναίκα που εργάζεται στην περιοχή και βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης.

«Έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές. Νομίζαμε ότι ήταν βόμβα», είπε  κάτοικος της περιοχής στο Orange Press.

 Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, ένας τραυματίας

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γεώργιος Γεννηματάς».

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Προκλήθηκε φωτιά από την έκρηξη

Παράλληλα από την έκρηξη προκλήθηκε μικρή εστίας πυρκαγιάς, που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Πηγή: protothema.gr

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