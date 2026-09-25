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ΔΙΕΘΝΗ

Σπάνιο χάρισμα: Ένας 16χρονος θυμάται σχεδόν τα πάντα από τη νηπιακή ηλικία του

 25.09.2026 - 09:44
Σπάνιο χάρισμα: Ένας 16χρονος θυμάται σχεδόν τα πάντα από τη νηπιακή ηλικία του

Πόσο καλά θυμάστε τι κάνατε μια τυχαία ημέρα πριν από μερικά χρόνια; Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ερώτηση είναι σχεδόν αδύνατο να απαντηθεί. Όχι όμως για έναν 16χρονο, ο οποίος μπορεί να ανακαλεί με εντυπωσιακή ακρίβεια ημερομηνίες και περιστατικά της προσωπικής του ζωής. Η εξαιρετική του μνήμη κίνησε το ενδιαφέρον επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν την περίπτωσή του και διαπίστωσαν κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: οι αναμνήσεις του παρελθόντος εμφανίζονται πολύ συχνά στο μυαλό του αυθόρμητα, χωρίς καν να προσπαθεί να θυμηθεί.

Η μελέτη περίπτωσης, που δημοσιεύθηκε στο Cortex, αφορά τη λεγόμενη Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM), μια εξαιρετικά σπάνια ικανότητα κατά την οποία ένας άνθρωπος μπορεί να θυμάται γεγονότα της ζωής του με ασυνήθιστη λεπτομέρεια και ακρίβεια.

Πώς έγινε η ανακάλυψη;

Η ιστορία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο έφηβος, ο οποίος αναφέρεται στη μελέτη με τα αρχικά KCL, συνειδητοποίησε πόσο ασυνήθιστη ήταν η μνήμη του. Μπορούσε να ανακαλεί λεπτομερώς προσωπικά γεγονότα ακόμη και από τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας. Αποφάσισε λοιπόν να επικοινωνήσει ο ίδιος με έναν ερευνητή – τον βασικό ερευνητή της παρούσας μελέτης- που μελετά το συγκεκριμένο φαινόμενο και ζήτησε να αξιολογηθεί.

Τα τεστ επιβεβαίωσαν την εξαιρετική του ικανότητα: οι επιδόσεις του τον τοποθέτησαν στο κορυφαίο 0,1% του πληθυσμού ως προς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση αυτής της σπάνιας μορφής μνήμης.

Ειδικότερα, σε μία από τις δοκιμασίες, οι ερευνητές έδωσαν στον 16χρονο 10 τυχαίες ημερομηνίες από τη ζωή του και του ζήτησαν να θυμηθεί την ημέρα της εβδομάδας, ένα γεγονός της επικαιρότητας εκείνης της περιόδου και κάτι που είχε συμβεί στον ίδιο. Η ακρίβειά του έφτασε το 83%, όταν στην ομάδα σύγκρισης – έναν 16χρονο και 8 ενήλικες από την Πολωνία- το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 28,75%.

Σε διαφορετικό τεστ, στο οποίο έπρεπε να συνδέσει σημαντικά δημόσια γεγονότα με την ημερομηνία που συνέβησαν, πέτυχε ποσοστό 51%, έναντι περίπου 20% των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μια σχεδόν αυτόματη διαδικασία

Το αξιοπερίεργο, ωστόσο με τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και το πόσο συχνά το παρελθόν εμφανιζόταν στη σκέψη του 16χρονου χωρίς να το επιδιώκει. Κατά τη διάρκεια ειδικής δοκιμασίας, οι επιστήμονες κατέγραφαν πού «ταξίδευε» το μυαλό του όταν έχανε τη συγκέντρωσή του. Από τις 15 αυθόρμητες σκέψεις που δεν αφορούσαν αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή, οι 13, ποσοστό 87%, ήταν προσωπικές αναμνήσεις. Στην ομάδα σύγκρισης το αντίστοιχο ποσοστό ήταν κατά μέσο όρο 39%.

Μια μυρωδιά ή ένα συναίσθημα «ταξιδεύουν» τη μνήμη

Οι δοκιμασίες έδειξαν επίσης ότι ο έφηβος παρουσίαζε εξαιρετικά αυξημένη ευαισθησία τόσο σε αισθητηριακά ερεθίσματα όσο και σε εσωτερικές σωματικές αισθήσεις. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η αυξημένη ευαισθησία ενδέχεται να λειτουργεί σαν ένας «ενισχυτής», μειώνοντας το κατώφλι αντίληψης. Έτσι, συνηθισμένα ερεθίσματα από το περιβάλλον ή το ίδιο το σώμα μπορεί να πυροδοτούν προσωπικές αναμνήσεις πολύ ευκολότερα απ’ ό,τι συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους.

Προτού, ωστόσο, τα συγκεκριμένα ευρήματα ενσωματωθούν σε ευρύτερα επιστημονικά μοντέλα για τη λειτουργία της μνήμης, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες. Οι επιστήμονες θα πρέπει να εντοπίσουν περισσότερα άτομα με αυτή την οξυμένη ικανότητα ανάκλησης της μνήμης και να εξετάσουν εάν το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων με αυτή τη σπάνια ικανότητα.

 

Πηγή: ygeiamou.gr

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