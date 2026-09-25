Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος

 25.09.2026 - 12:54
Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος

Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδρομή του στους πάγκους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συνέπεια, την εργατικότητα και τη διαχρονική παρουσία ενός προπονητή που παρέμεινε ενεργός στο υψηλότερο επίπεδο για δεκαετίες. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν κατέκτησε το ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς του 1994 με τον ΠΑΟΚ.

Στην Basket League κοουτσάρισε σε 484 παιχνίδια για την κανονική περίοδο και τα πλέι οφ έχοντας ρεκόρ 263 νίκες και 221 ήττες. To 2023 o ΕΣΑΚΕ τον ενέταξε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη και σημαίνουσα προσφορά του, στο άθλημα.

Ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος
Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, ένας προπονητής που σημάδεψε το άθλημα για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με τη μεθοδικότητα, τη γνώση και τη σταθερότητά του στους πάγκους, κέρδισε τον σεβασμό παικτών, συναδέλφων και φιλάθλων.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1949, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεκίνησε την πορεία του από τη θέση του παίκτη, πριν περάσει στην προπονητική και εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο άφησε έντονο αποτύπωμα. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς το 1994, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας, σε μία από τις πιο δυνατές περιόδους της ιστορίας του συλλόγου.

Στην πολυετή καριέρα του πέρασε επίσης από τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Μακεδονικό, το Μαρούσι, την ΑΕΚ και άλλες ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας. Τη σεζόν 2007-08 οδήγησε το Μαρούσι στην τετράδα του πρωταθλήματος και αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Α1, ενώ το ίδιο βραβείο κατέκτησε και το 2014.

Με την ΑΕΚ συνεργάστηκε τη σεζόν 2007, σε μια περίοδο ανασυγκρότησης για την Ένωση, αποτελώντας έναν από τους πολλούς σημαντικούς σταθμούς μιας καριέρας γεμάτης εμπειρίες.

Ο Μαρκόπουλος χαρακτηρίστηκε για το ήρεμο προφίλ του, την προσήλωση στη δουλειά και την αγωνιστική πειθαρχία που απαιτούσε από τις ομάδες του. Οι ομάδες του βασίζονταν στην οργάνωση, την τακτική συνέπεια και την άμυνα, στοιχεία που αποτέλεσαν χαρακτηριστικά της προπονητικής του φιλοσοφίας.

Για πολλά χρόνια κατείχε το ρεκόρ παρουσιών ως πρώτος προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καθίσει στον πάγκο σε εκατοντάδες αγώνες κορυφαίου επιπέδου.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδρομή του στους πάγκους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συνέπεια, την εργατικότητα και τη διαχρονική παρουσία ενός προπονητή που παρέμεινε ενεργός στο υψηλότερο επίπεδο για δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δεν εντοπίστηκε άλλο άλογο - Συνεχίζεται η επιτήρηση
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τα 6.000 ευρώ και το ακριβές ποσό που βρέθηκε στο τσαντάκι του
Θρήνος για το θάνατο της Έλλης – Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

 25.09.2026 - 12:42
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΟΑ Λεμεσού: «Αναποτελεσματικά τα νομικά εργαλεία για επικίνδυνες οικοδομές - Να γίνει συνολικός εκσυγχρονισμός»

 25.09.2026 - 13:06
Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κινήθηκε γύρω από το Κυπριακό, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά και τον ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

  •  25.09.2026 - 06:25
Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

  •  25.09.2026 - 06:22
Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΕΣ - «Δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου» η οικονομική ενίσχυση Χριστοδουλίδη

Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΕΣ - «Δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου» η οικονομική ενίσχυση Χριστοδουλίδη

  •  25.09.2026 - 11:46
Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

  •  25.09.2026 - 13:51
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

  •  25.09.2026 - 12:42
«O απινιδωτής δεν λειτουργούσε, έπρεπε να ήταν φορτισμένος»: Τι κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

«O απινιδωτής δεν λειτουργούσε, έπρεπε να ήταν φορτισμένος»: Τι κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

  •  25.09.2026 - 13:43
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο

Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο

  •  25.09.2026 - 11:56
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

  •  25.09.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα