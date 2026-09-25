Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος

Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδρομή του στους πάγκους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συνέπεια, την εργατικότητα και τη διαχρονική παρουσία ενός προπονητή που παρέμεινε ενεργός στο υψηλότερο επίπεδο για δεκαετίες. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν κατέκτησε το ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς του 1994 με τον ΠΑΟΚ.

Στην Basket League κοουτσάρισε σε 484 παιχνίδια για την κανονική περίοδο και τα πλέι οφ έχοντας ρεκόρ 263 νίκες και 221 ήττες. To 2023 o ΕΣΑΚΕ τον ενέταξε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη και σημαίνουσα προσφορά του, στο άθλημα.

Ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος

Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, ένας προπονητής που σημάδεψε το άθλημα για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με τη μεθοδικότητα, τη γνώση και τη σταθερότητά του στους πάγκους, κέρδισε τον σεβασμό παικτών, συναδέλφων και φιλάθλων.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1949, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεκίνησε την πορεία του από τη θέση του παίκτη, πριν περάσει στην προπονητική και εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο άφησε έντονο αποτύπωμα. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς το 1994, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας, σε μία από τις πιο δυνατές περιόδους της ιστορίας του συλλόγου.

Στην πολυετή καριέρα του πέρασε επίσης από τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Μακεδονικό, το Μαρούσι, την ΑΕΚ και άλλες ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας. Τη σεζόν 2007-08 οδήγησε το Μαρούσι στην τετράδα του πρωταθλήματος και αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Α1, ενώ το ίδιο βραβείο κατέκτησε και το 2014.

Με την ΑΕΚ συνεργάστηκε τη σεζόν 2007, σε μια περίοδο ανασυγκρότησης για την Ένωση, αποτελώντας έναν από τους πολλούς σημαντικούς σταθμούς μιας καριέρας γεμάτης εμπειρίες.

Ο Μαρκόπουλος χαρακτηρίστηκε για το ήρεμο προφίλ του, την προσήλωση στη δουλειά και την αγωνιστική πειθαρχία που απαιτούσε από τις ομάδες του. Οι ομάδες του βασίζονταν στην οργάνωση, την τακτική συνέπεια και την άμυνα, στοιχεία που αποτέλεσαν χαρακτηριστικά της προπονητικής του φιλοσοφίας.

Για πολλά χρόνια κατείχε το ρεκόρ παρουσιών ως πρώτος προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καθίσει στον πάγκο σε εκατοντάδες αγώνες κορυφαίου επιπέδου.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδρομή του στους πάγκους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συνέπεια, την εργατικότητα και τη διαχρονική παρουσία ενός προπονητή που παρέμεινε ενεργός στο υψηλότερο επίπεδο για δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα