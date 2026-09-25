Πρόεδρος ΕΟΑ Λεμεσού: «Αναποτελεσματικά τα νομικά εργαλεία για επικίνδυνες οικοδομές - Να γίνει συνολικός εκσυγχρονισμός»

Με αφορμή το νέο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού πολυκατοικίας, που σημειώθηκε την Πέμπτη, στο κέντρο της Λεμεσού, ο Γιάννης Τσουλόφτας δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως το σύνολο των επικίνδυνων ή δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών της Λεμεσού ανέρχεται σε περίπου 1100.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας οπτικών ελέγχων, συνέχισε, έχουν αναταθεί σε ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς 370 υποθέσεις υφιστάμενων οικοδομών, έχουν ήδη επιθεωρηθεί και παραδοθεί τεχνικές εκθέσεις για 296 οικοδομές, ενώ, παράλληλα, έχουν ετοιμαστεί επιπρόσθετα πακέτα υποθέσεων για ανάθεση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων ελέγχων.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού, ο Οργανισμός έχει προχωρήσει σε έλεγχο 157 τεχνικών εκθέσεων, από τις οποίες έχει γίνει κατηγοριοποίηση ισάριθμων οικοδομών, οι οποίες έχουν ήδη κηρυχτεί ως επικίνδυνες.

Υποδεικνύοντας πως στην κατηγορία Γ2 εντάσσονται οι οικοδομές που χρήζουν άμεσης εκκένωσης, πρόσθεσε ότι 9 οικοδομές έχουν κατηγοριοποιηθεί στην κατηγορία Α, 27 στην κατηγορία Β, 52 στην κατηγορία Γ1, 60 στην κατηγορία Γ2 και 9 στην κατηγορία Ε, ενώ σε δυο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι οικοδομές είχαν ήδη κατεδαφιστεί.

Παράλληλα, συνέχισε, περίπου 62 υποθέσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία επικινδυνότητας Γ1 και Γ2, έχουν προωθηθεί για τις απαιτούμενες διαδικασίες και τυγχάνουν χειρισμού από τους νομικούς συμβούλους του Οργανισμού.

Ερωτηθείς, ο κ. Τσουλόφτας τόνισε πως «οι τελευταίες υποθέσεις που οδηγήθηκαν σε δικαστικές διαδικασίες τεκμηριώνουν τη θέση μας ότι τα υφιστάμενα νομικά εργαλεία είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματικά», υπενθυμίζοντας το παράδειγμα πολυκατοικίας, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, για την οποία εκκρεμεί, από τον περασμένο Μάιο, αίτημα έκδοσης δικαστικού διατάγματος εκκένωσης.

Θέση μας, υπογράμμισε, «είναι ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και για να λυθεί το πρόβλημα με το γερασμένο κτιριακό απόθεμα της χώρας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο σε τρία σημεία».

Συγκεκριμένα, όπως είπε, τα τρία σημεία που χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης αφορούν στη διαχείριση των επικινδύνων οικοδομών, στη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών και λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών πολυκατοικιών και τέλος, στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των κτιρίων.

«Πρέπει να γίνει ένας συνολικός εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για να μας δοθούν τα απαραίτητα νομικά εργαλεία αλλά και οι οικονομικοί πόροι», ανέφερε, και σημείωσε ότι «στον ΕΟΑ Λεμεσού, όπως και στους υπόλοιπους ΕΟΑ, έχει μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα χωρίς να μας δοθούν οι απαραίτητοι πόροι και ήδη έχουμε επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο θέμα των επικίνδυνων οικοδομών χωρίς να έχουμε εισπράξει τα ανάλογα ποσά».

Όπως υπέδειξε «σε αρκετές περιπτώσεις προχωρήσαμε σε άρση της επικινδυνότητας και ένα μικρό ποσό το διεκδικούμε από το κεντρικό κράτος, που αυτό αφορά στα έξοδα του εργολάβου, αλλά για τα υπόλοιπα έξοδα, όπως νομικούς συμβούλους για δικαστικές διαδικασίες και πρόσληψη νέου προσωπικού για τις επικίνδυνες οικοδομές, δεν έχουμε οποιαδήποτε έσοδα».

Καταληκτικά, ο Γιάννης Τσουλόφτας ανέφερε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού διατίθεται η ψηφιακή υπηρεσία WebGIS, η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικές γεωχωρικές πληροφορίες, όπου οι πολίτες, μεταξύ άλλων, μπορούν να ενημερωθούν και για τις επικίνδυνες οικοδομές της Λεμεσού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ