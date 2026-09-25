Έρευνα δημοτών και επισκεπτών για τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας: 87% ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Δήμου

Πρωτοφανώς υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από τις υπηρεσίες και τη γενικότερη εικόνα του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπηρεσίας του Δήμου δείχνει πρόσφατη έρευνα στην οποία προχώρησε ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 από την εταιρεία RAI Consultants και στόχευσε στη σφυγμομέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου, την ανάπτυξη της περιοχής και τις προτεραιότητες των κατοίκων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, καταδεικνύεται ότι ο Δήμος διαθέτει ισχυρό κεφάλαιο εμπιστοσύνης και θετικής αξιολόγησης. Η συνολική εικόνα του Δήμου είναι ισχυρή και συγκροτημένη. Οι δημότες εμφανίζουν υψηλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες, αναγνωρίζουν ότι η περιοχή έχει βελτιωθεί μετά τη δημιουργία του νέου Δήμου και αξιολογούν πολύ θετικά τόσο τις παρεμβάσεις όσο και τη διοικητική κατεύθυνση. Η εμπιστοσύνη προς τον Δήμαρχο Γιώργο Νικολέττο και η ικανοποίηση από το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκονται επίσης σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα του νέου Δήμου και τα έργα

Το 91% έχει παρατηρήσει έργα και παρεμβάσεις σε τομείς όπως το οδικό δίκτυο, το παραλιακό μέτωπο και οι δημόσιοι χώροι. Από όσους παρατήρησαν τις αλλαγές, το 91% τις αξιολογεί θετικά και το 82% εκτιμά ότι έχουν βελτιώσει σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό την εικόνα και την ποιότητα ζωής.

Το 76% των δημοτών θεωρεί ότι η περιοχή είναι σήμερα καλύτερη ή πολύ καλύτερη σε σχέση με την περίοδο πριν από τη συνένωση, ενώ το 61% αξιολογεί θετικά τη δημιουργία του νέου Δήμου.

Αξιολόγηση του Δημάρχου και της πορείας του Δήμου

Στις ερωτήσεις που αφορούν τον Δήμαρχο Γιώργο Νικολέττο, το 89% των δημοτών δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ή αρκετά για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη του Δήμου και το 89% ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από το μέχρι σήμερα έργο του. Το 90% θεωρεί ότι ο Δήμος κινείται σίγουρα ή μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, το 84% συμφωνεί ότι ο Δήμαρχος κατανοεί τις ανάγκες των κατοίκων, το 88% ότι είναι αποτελεσματικός στην υλοποίηση έργων και την επίλυση προβλημάτων και το 89% ότι διαθέτει όραμα και σχέδιο για το μέλλον.

Υπηρεσίες και προτεραιότητες της καθημερινότητας

Μεταξύ των υπηρεσιών που αξιολογούν θετικά οι δημότες, ο δημόσιος φωτισμός συγκεντρώνει 85% ικανοποίηση, η συλλογή απορριμμάτων 84%, οι οργανωμένες παραλίες 83%, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 81%, η γενική καθαριότητα και το οδικό δίκτυο από 80%. Η ικανοποίηση για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης ανέρχεται στο 60%, για τα πεζοδρόμια στο 67% και για τα πάρκα και τους δημόσιους χώρους στο 70%.

Η έρευνα αναδεικνύει ως προτεραιότητες των δημοτών την καθαριότητα (26% την εντάσσουν στις τρεις πρώτες επιλογές τους), το οδικό δίκτυο (22%), τα πάρκα και τους δημόσιους χώρους (18%), το πράσινο και τα πεζοδρόμια (16% αντίστοιχα). Τα ευρήματα προσδιορίζουν συγκεκριμένα πεδία στα οποία μπορούν να εστιαστούν οι επόμενες παρεμβάσεις.

Ισότιμη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στα αιτήματα

Το 77% των μόνιμων κατοίκων θεωρεί ότι το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο κατοικεί λαμβάνει το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών και προσοχής με τα υπόλοιπα. Μεταξύ όσων επικοινώνησαν με τον Δήμο, το 81% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση και το 74% από την ταχύτητα ανταπόκρισης ενώ ως προς την πλήρη επίλυση του αιτήματος, το ποσοστό ανέρχεται στο 60%. Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν στοιχεία για την περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης και παρακολούθησης των αιτημάτων.

Protaras Riviera

Μέσα από την έρευνα διαφάνηκε και η αποτίμηση των δημοτών για τη νέα ταυτότητα τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας υπό την ονομασία Protaras Riviera. Πρόκειται για μία νέα ταυτότητα προώθησης ολόκληρου του Δήμου, η οποία, αν και παρουσιάστηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου, εντούτοις, μέσα στους μόλις τρεις μήνες παρουσίας της, φαίνεται ότι αποτιμάται θετικά από κατοίκους. Το 82% των δημοτών απαντούν ότι γνωρίζουν τη νέα ταυτότητα τουριστικής ανάπτυξης, ενώ το 72% αξιολογούν πολύ και αρκετά θετικά τη νέα ταυτότητα της περιοχής. Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι 84% των κατοίκων πιστεύουν ότι το Protaras Riviera συμβάλλει στη σωστή προβολή της περιοχής.

Ελκυστικότητα του Δήμου ως προορισμού

Το 91% των κατοίκων συμφωνεί στην ερώτηση αν ο Δήμος αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους επισκέπτες, το 86% συμφωνεί ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται για τους δημότες του, το 87% απαντά θετικά στην ερώτηση αν ο Δήμος αποτελεί ελκυστικό τόπο για να ζει κανείς, το ίδιο ποσοστό συμφωνεί ότι ο Δήμος λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ το 80% συμφωνεί ότι ο Δήμος είναι σύγχρονος.

Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας: «Σημαντική η έρευνα για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου»

Κληθείς να σχολιάσει την έρευνα ικανοποίησης, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας κ. Γιώργος Νικολέττος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πολύ θετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης από κατοίκους του Δήμου, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι στόχος του Δήμου δεν είναι να επαναπαύεται στα θετικά αποτελέσματα, αλλά να επιχειρεί συνεχώς να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, ούτως ώστε να εξυπηρετεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του.

Τόνισε, επίσης, ότι στόχος της έρευνας είναι να διαφανεί τόσο ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών όσο και οι προτεραιότητές τους, οι οποίες έχουν αναδειχθεί μέσα από την έρευνα, καθώς και οι υπηρεσίες που διαθέτουν περιθώριο αναβάθμισης.

Επισήμανε, τέλος, πως προκαλεί ιδιαίτερα θετική εντύπωση το γεγονός ότι, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, οι πολίτες αποτιμούν, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, θετικά τόσο τη συνένωση των τεσσάρων τοπικών αρχών (Παραλίμνι, Δερύνεια, Φρέναρος και Αχερίτου) σε μία τοπική αρχή όσο και τις υπηρεσίες και το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα του έργου που πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία από την έγκυρη εταιρεία RAI Consultants, με 353 τηλεφωνικές συνεντεύξεις (251 μόνιμοι κάτοικοι και 102 επισκέπτες) από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, με τη χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (CATI). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου - Δερύνειας.