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ΕΛΛΑΔΑ

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

 25.09.2026 - 13:51
Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

Τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε το διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην περιοχή της Πλάκας νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή (25/09), ερευνούν οι Αρχές, με ένα από τα σενάρια που εξετάζονται να αφορά «πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος ωστόσο υπογράμμισε πως: «ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής».

[389786] ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
Eναεριες φωτογραφιες απο τις καταστροφες μετα την εκρηξη στην οδο ΛυσικρατουςEurokinissi
 

Φόβοι για πέντε αγνοούμενους

 

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής που μίλησε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, υπάρχουν φόβοι για συνολικά πέντε αγνοούμενους.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμεναν στο κτήριο, καθώς και για τρεις Αμερικανούς τουρίστες.

 

 

Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι βρίσκονται στα συντρίμμια του κτηρίου, πραγματοποιώντας έρευνες.

[389786] ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
Eναεριες φωτογραφιες απο τις καταστροφες μετα την εκρηξη στην οδο ΛυσικρατουςEurokinissi
 

Drone αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής

Νέα φωτογραφία από ψηλά αποτυπώνει την έκταση της κατάρρευσης, με μεγάλο τμήμα του κτηρίου να έχει καταρρεύσει και μπάζα να έχουν καλύψει σχεδόν ολόκληρο τον χώρο.

Ζημιές έχουν προκληθεί και σε παρακείμενα κτίσματα, καταστήματα και σταθμευμένα οχήματα.

 

Πελάτες ξενοδοχείου τρέχουν έντρομοι την στιγμή της έκρηξης

Κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης την ώρα που ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ σπάνε τζάμια από την ισχύ του ωστικού κύματος.

Μετά την έκρηξη, πελάτες κοντινού ξενοδοχείου φαίνεται να τρέχουν έντρομοι έξω από το κτήριο ενώ εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της έκρηξης καθώς συντρίμμια, σκόνη και κατεστραμμένα αυτοκίνητα «καλύπτουν» την περιοχή.

Μαρτυρίες στον CNN Greece

Όπως τόνισε στο CNN Greece μάρτυρας που βρισκόταν στο διπλανό κτήριο τη στιγμή της έκρηξης: «Έκανε ένα μπαμ, βγήκαμε έξω τρομάξαμε, όλα καλά, γλιτώσαμε, δεν χτυπήσαμε».

«Την ώρα που καθαρίζαμε ακούστηκε η έκρηξη. Εγώ είδα το κτήριο από πίσω να γκρεμίζεται. Στα διπλανά έσπασαν τα τζάμια. Μετά ήρθε η αστυνομία και μας φώναξαν να βγούμε έξω. Δεν χτύπησε κανείς από το δικό μας κτήριο», τόνισε από την πλευρά της άλλη μάρτυρας.

«Όλα καλά. Η πλευρά που είδα είναι το πίσω μέρος του κτηρίου, δεν είδα κάτι άλλο»,μ σημείωσε.

 
 

Τρεις τραυματίες - «Σαρώνουν» την περιοχή οι Αρχές

Από το συμβάν έχουν τραυματιστεί συνολικά τρεις άνθρωποι, οι δύο εκ των οποίων έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Πρόκειται για δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν και έναν περαστικό, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο μετέβη όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου, προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

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Έκρηξη στην Πλάκα

INTIME NEWS

Πώς έγινε η έκρηξη

Λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε παλιό διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματός του και εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή. Ο κρότος ήταν ιδιαίτερα δυνατός και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

Αμέσως μετά την έκρηξη, από τα χαλάσματα άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα από το ωστικό κύμα και τα θραύσματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, και αποκλείστηκε η περιοχή.

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Το κτήριο που κατέρρευσε στην Πλάκα μετά την έκρηξη

Νίκος Ραζής / CNN Greece

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά, ενώ ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η διαρροή φυσικού αερίου λόγω εντοπισμού μικρή εστία πυρκαγιάς. Ωστόσο οι αρχές θα δώσουν τελικές απαντήσεις για το συμβάν.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση εντοπισμού ανθρώπων μέσα στο σπίτι, καθώς ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν στο σπίτι του την ώρα της έκρηξης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει σαρωτική αναζήτηση στα συντρίμμια του κτηρίου με τη χρήση μικρο-καμερών καθώς και σκύλος της ΕΜΑΚ λαμβάνει μέρος στις έρευνες.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

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