Ιός Δυτικού Νείλου: Δεν εντοπίστηκε άλλο άλογο - Συνεχίζεται η επιτήρηση

Ο κ. Επαμεινώνδας επεσήμανε ότι τα πέντε θετικά στον ιό ζώα εντοπίστηκαν στο ίδιο υποστατικό, όπου βρίσκονται συνολικά 16 άλογα και πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν την επιτήρηση στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο θετικό ζωό σε υποστατικό της περιοχής», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, η επιτήρηση όσον αφορά τα άλογα έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει κυκλοφορία του ιού, καθώς τα άλογα μπορούν να εμφανίσουν συμπτωματολογία και ως εκ τούτου να λειτουργήσουν ως σημαντικός δείκτης για την παρουσία της νόσου.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε επιτήρηση για να δούμε αν υπάρχει κυκλοφορία του ιού στα άλογα», σημείωσε.

Επεσήμανε πως ενώ η παρουσία του ιού στα άλογα σημαίνει ότι «υπάρχει ο ιός και ότι μεταδίδεται», ο κύριος κύκλος μετάδοσης αφορά τα κουνούπια και τα πτηνά.

Δεν κρίθηκαν αναγκαίοι περιορισμοί στις μετακινήσεις αλόγων

Σε σχέση με το κατά πόσον εξετάζεται η λήψη περιοριστικών μέτρων για τα άλογα στην περιοχή, ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε ότι «δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο», καθώς τα άλογα αποτελούν περιστασιακούς ξενιστές του ιού.

Όπως εξήγησε, ούτε τα άλογα ούτε ο άνθρωπος μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στα κουνούπια, τα οποία αποτελούν μέρος του κύριου κύκλου μετάδοσης μαζί με τα πτηνά.

Τα μέτρα που αφορούν τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε, λαμβάνονται στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε, επίσης, ότι τα άλογα που προσβλήθηκαν και στα οποία χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή «είναι καλύτερα και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα».

Επιτήρηση από το 2005

Σύμφωνα με τον Λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου στα άλογα πραγματοποιείται από το 2005, με περίπου 100 δειγματοληψίες κάθε χρόνο.

Το περιστατικό στο Παραλίμνι αποτελεί την πρώτη ανίχνευση του ιού στην περιοχή, ενώ όπως ανέφερε, στο παρελθόν είχε εντοπιστεί μία φορά κρούσμα σε άλογο και μία φορά σε άγριο πτηνό.

Ο κ. Επαμεινώνδας εξήγησε ότι παράλληλα πραγματοποιείται γενικότερη επιτήρηση στα πτηνά, καθώς ο κύριος κύκλος του ιού συνδέεται με τα πτηνά και τα κουνούπια.

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου προέρχεται κυρίως από τα πτηνά», ανέφερε, για να σημειώσει ότι εάν ο ιός εισέλθει στη χώρα μέσω αποδημητικού πτηνού είναι πιθανό να ανιχνευθεί σε πτηνά και στη συνέχεια να μεταδοθεί εντός της χώρας.

Ο Λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών υπογράμμισε ότι η σημασία της ανίχνευσης του ιού στα άλογα δεν έγκειται στο ότι τα ίδια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό, αλλά στο ότι η παρουσία του καταδεικνύει την κυκλοφορία μιας ανθρωπομεταδιδόμενης νόσου, η οποία μπορεί να προσβάλει και τον άνθρωπο.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι, με την ανίχνευση του ιού σε άλογα διαπιστώνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη νόσος, η οποία μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση του κινδύνου μετάδοσης συνδέεται με την καταπολέμηση των κουνουπιών και την προσωπική προστασία του πληθυσμού, ζητήματα για τα οποία αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, πρόσθεσε, μετά τον εντοπισμό του νοσήματος προχωρούν σε καταγραφή των περιστατικών, επιδημιολογική έρευνα στη μονάδα και σε ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τα περαιτέρω μέτρα που απαιτούνται.