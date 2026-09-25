Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

 25.09.2026 - 13:58
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας, Τάσου Παναγιώτου, ο οποίος υπηρέτησε την Αστυνομία για 42 χρόνια με αφοσίωση και ήθος.

Ο εκλιπών εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 1964 και υπηρέτησε με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης σε διάφορα Τμήματα, Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στην Εισαγγελία και στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ως Βοηθός Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, ως Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ως Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) και ως Αστυνομικός Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2002 ανέλαβε καθήκοντα Υπαρχηγού Αστυνομίας, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους διορίστηκε Αρχηγός Αστυνομίας. Υπηρέτησε στη θέση αυτή μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2006, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Σώματος, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία και την εξέλιξη της Αστυνομίας Κύπρου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 3μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στον Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 2μ.μ..

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δεν εντοπίστηκε άλλο άλογο - Συνεχίζεται η επιτήρηση
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τα 6.000 ευρώ και το ακριβές ποσό που βρέθηκε στο τσαντάκι του
Θρήνος για το θάνατο της Έλλης – Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

 25.09.2026 - 13:51
Επόμενο άρθρο

«Θέλω να είμαι bodybuilder μέχρι να πεθάνω»: Ο 90χρονος Ιάπωνας που προπονείται έξι ημέρες την εβδομάδα και κατακτά τίτλους

 25.09.2026 - 14:07
Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κινήθηκε γύρω από το Κυπριακό, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά και τον ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

  •  25.09.2026 - 06:25
Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

  •  25.09.2026 - 06:22
Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΕΣ - «Δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου» η οικονομική ενίσχυση Χριστοδουλίδη

Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΕΣ - «Δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου» η οικονομική ενίσχυση Χριστοδουλίδη

  •  25.09.2026 - 11:46
Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

  •  25.09.2026 - 13:51
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

  •  25.09.2026 - 12:42
«O απινιδωτής δεν λειτουργούσε, έπρεπε να ήταν φορτισμένος»: Τι κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

«O απινιδωτής δεν λειτουργούσε, έπρεπε να ήταν φορτισμένος»: Τι κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

  •  25.09.2026 - 13:43
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο

Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο

  •  25.09.2026 - 11:56
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

  •  25.09.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα