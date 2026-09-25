Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικών Καυσίμων, της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, το πετρέλαιο κίνησης πωλείται σήμερα από €1,879 μέχρι και €2,098. Η μέση τιμή του στα €1,997 είναι ψηλότερη από το προηγούμενο ιστορικό ψηλό, που είχε σημειωθεί στις 12/7/2022, όταν είχε φτάσει τα €1,989, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, σημειώνοντας ότι ήδη πάνω από 100 πρατήρια παγκυπρίως πωλούν σε τιμή άνω των €2.

Ιστορικό ρεκόρ καταγράφει τις τελευταίες βδομάδες και η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που σήμερα πωλείται από €1,489 μέχρι και €1,735, με τη μέση τιμή να βρίσκεται στα €1,608, αρκετά πιο πάνω από το προηγούμενο ιστορικό ψηλό του Ιουλίου 2022 που ήταν στα €1,515.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 βρίσκεται σήμερα στα €1,718, και κυμαίνεται από €1,613 στα φτηνότερα πρατήρια μέχρι και €1,798, απέχοντας ακόμα από το ιστορικό ψηλό των €1,828 του Ιουλίου 2022.

Ο κ. Δρουσιώτης εκτίμησε ότι μέχρι το Σάββατο το «ψυχολογικό όριο» των €2 στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ξεπεραστεί. Όπως σημείωσε, οι αυξήσεις είναι καθημερινές, ενώ όταν ανακοινώνει μια εταιρεία αύξηση, αυτή δεν εφαρμόζεται την ίδια μέρα από όλα τα πρατήρια, με αποτέλεσμα η ανακοινωθείσα αύξηση να εφαρμόζεται σε διάστημα 2-3 ημερών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, εκτίμησε ότι τα πρατήρια που δεν έχουν αυξήσει ακόμη τις τιμές τους, ίσως να προβούν στην εν λόγω αύξηση τη Δευτέρα και όχι το Σαββατοκύριακο.

Αίτημα για μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα

Αναφερόμενοι στα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν, προκειμένου να ελαφρυνθούν οι καταναλωτές, τόσο ο κ. Δρουσιώτης, όσο και ο κ. Προκοπίου, παρακίνησαν την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι το κράτος, εξαιτίας της αύξησης, παίρνει 7,5 σεντ το λίτρο περισσότερο ΦΠΑ από τη βενζίνη, 11 σεντ το λίτρο περισσότερο από την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και 12,34 σεντ το λίτρο περισσότερα από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

«Τα επιπρόσθετα έσοδα του κράτους που προκύπτουν από τις αυξήσεις, να επιστραφούν στους καταναλωτές», ζήτησε ο κ. Δρουσιώτης. Ειδική αναφορά έκανε στην επικείμενη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, που, όπως είπε, «είναι μονόδρομος», δεδομένης της αύξησης 65 σεντ το λίτρο από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η όποια επιδότηση πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα πάει στους καταναλωτές και δεν θα απορροφηθεί από τα πρατήρια.

Πρόσθεσε, δε, ότι η Κυβέρνηση θα μπορούσε, επίσης, να μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 5% από 19%, όπως έκανε και στο ρεύμα, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορούν, επίσης, είπε, να αποταθούν στην ΕΕ για να τους εγκρίνει να μειώσουν ακόμη περαιτέρω τον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως το έκανε η Ισπανία και η Σουηδία. «Υπάρχουν εναλλακτικές», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Προκοπίου, είπε ότι, από τη στιγμή που το φαινόμενο των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων είναι πια πανευρωπαϊκό, «ίσως ήρθε η ώρα να κατέβει ο ΦΠΑ στα καύσιμα σε όλη την ΕΕ», καθώς τα κράτη επωφελούνται από τα έσοδα από τις αυξημένες τιμές.

Πρότεινε, δε, ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει από την Κύπρο.

Επίσης, πρόσθεσε ότι, αν δεν μπορεί να υπάρξει μείωση στον ΦΠΑ, θα πρέπει να εξεταστεί η επιστροφή των εσόδων του κράτους από τον ΦΠΑ στους καταναλωτές. Όπως επισήμανε, στην Κύπρο «δεν υπάρχουν ρεαλιστικές εναλλακτικές μετακίνησης» και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι ποσότητες των καυσίμων δεν μειώνονται αντίστοιχα με τις αυξήσεις των τιμών, όπως γίνεται σε άλλες χώρες.

«Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εξαίρεση ως χώρα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ το 90% του πληθυσμού μπορεί να εξυπηρετηθεί από δημόσιες συγκοινωνίες, σε αντίθεση με την Κύπρο.

Στο μεταξύ, ερωτηθείς ο κ. Δρουσιώτης αν έχει παρατηρηθεί γενικότερη αύξηση των τιμών, εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων του Σεπτέμβρη θα φανούν μετά από 1,5-2 μήνες στα υπόλοιπα προϊόντα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ