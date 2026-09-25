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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον αέρα η τριμερής στη Νέα Υόρκη - Το πιθανότερο σενάριο

 25.09.2026 - 21:29
Στον αέρα η τριμερής στη Νέα Υόρκη - Το πιθανότερο σενάριο

Δεν φαίνεται να προχωρά, τελικά, η πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΡΙΚ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Τηλεόρασης του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε νωρίτερα ότι οι 19 προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για τη μεθοδολογία, την ουσία των διαπραγματεύσεων και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης έτυχαν θετικής αντιμετώπισης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, έχουν κατατεθεί επιπρόσθετες ιδέες σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενώ βασική προϋπόθεση για να υπάρξει πρόοδος παραμένει η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές.

Στη Νέα Υόρκη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Έρχιουρμαν είχε προηγουμένως συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με την οποία συζήτησε την παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στη Νέα Υόρκη παραμένει ρευστή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στις επόμενες κινήσεις και στο κατά πόσον θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στη διαδικασία.

 

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Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

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