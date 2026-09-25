Στον αέρα η τριμερής στη Νέα Υόρκη - Το πιθανότερο σενάριο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Τηλεόρασης του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε νωρίτερα ότι οι 19 προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για τη μεθοδολογία, την ουσία των διαπραγματεύσεων και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης έτυχαν θετικής αντιμετώπισης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, έχουν κατατεθεί επιπρόσθετες ιδέες σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενώ βασική προϋπόθεση για να υπάρξει πρόοδος παραμένει η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές.

Στη Νέα Υόρκη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Έρχιουρμαν είχε προηγουμένως συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με την οποία συζήτησε την παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στη Νέα Υόρκη παραμένει ρευστή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στις επόμενες κινήσεις και στο κατά πόσον θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στη διαδικασία.