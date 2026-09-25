Προκάλεσε και στην Νέα Υόρκη ο Ερτουγρούλογλου - Μίλησε για δύο κράτη

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «υπέξ» αναφέρει ότι στην ομιλία του, ο κ. Ερτουγρούλογλου αναφέρθηκε στο Κυπριακό, την τρέχουσα κατάσταση στο νησί και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Υποστήριξε ότι ο τ/κ «λαός» υπέστη συστηματική δίωξη και απομόνωση υπό σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες μεταξύ 1963 και 1974 και πως μετά το πραξικόπημα η «έγκαιρη παρέμβαση της Τουρκίας όχι μόνο έσωσε τις ζωές των Τουρκοκυπρίων, αλλά έσωσε και τις ζωές πολλών Ελληνοκυπρίων που πολεμούσαν μεταξύ τους, τόσο εκείνων που υποστήριξαν το πραξικόπημα όσο και εκείνων που αντιτάχθηκαν σε αυτό».

Παρόμοια επιθετικότητα, συνέχισε, λαμβάνει χώρα σήμερα στην Παλαιστίνη η οποία «συνιστά γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου, αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε ότι οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται για πάνω από μισό αιώνα, δεν έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα και «είναι καιρός να απελευθερωθούμε από τα απομεινάρια του παρελθόντος και να μεταβούμε σε ένα νέο παράδειγμα υπό το φως των πραγματικοτήτων επί του εδάφους και των εμπειριών από προηγούμενες αποτυχημένες διαδικασίες».

Σύμφωνα με τον κ. Ερτουγρούλογλου, «το νέο όραμα της τδβκ είναι σε πλήρη αρμονία με τις υπάρχουσες πραγματικότητες στο νησί. Αυτές οι πραγματικότητες είναι η ύπαρξη δύο χωριστών κρατών, που το καθένα ασκεί κυριαρχία στην επικράτειά του, και δύο λαών με διαφορετικά έθνη, γλώσσες και θρησκείες που ζουν δίπλα-δίπλα». «Υπό το φως αυτής της πραγματικότητας, η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία είναι μια σχέση γειτονίας που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των δύο κρατών», όπως ισχυρίστηκε.

Στο μεταξύ ο Ερτουγρούλογλου είχε συνάντηση στο Τουρκικό Σπίτι στην Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ), Κουμπανίτσμπεκ Ομουριέγιεφ, του οποίου η θητεία λήγει σύντομα.

Κατά την συνάντηση είπε ότι η «τδγκ είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου» και ευχαρίστησε τον Οργανισμό για την στήριξη στις προσπάθειες για άρση της «απομόνωσης».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του «υπεξ», συζητήθηκαν επίσης βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του ΟΤΚ και του ψευδοκράτους και ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του στο κανάλι Κίπρις, ο τέως ηγέτης των Τ/κ, Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου που υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών, «γνωρίζει τι συμβαίνει στο παρασκήνιο» και υποστηρίζει αυτήν την πολιτική.

«Ο κ. Ταχσίν υποστηρίζει την πολιτική των δύο κρατών και γνωρίζει τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Έχει υποστήριξη. Δεν μασάει τα λόγια του. Υπάρχουν επικρίσεις σχετικά με τον τόνο των δηλώσεών του».